Mairena (Sevilla) estrena su primera ludoteca municipal, de tarde y en periodo lectivo para facilitar la conciliación

Una menor, en la ludoteca municipal, en foto de archivo. - AYTO.DE MAIRENA

MAIRENA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha abierto esta semana su primera ludoteca municipal, en horario de tarde y periodo lectivo. El Consistorio estrena así un nuevo servicio público gratuito dirigido a familias del municipio con niñas y niños de entre 3 y 16 años.

Su objetivo es facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral ofreciendo un espacio seguro, educativo y de ocio, como destaca el Consistorio en una nota de prensa.

"Tras las buenas experiencias de los campus matutinos y vacacionales de Semana Santa, verano y Navidad, la nueva ludoteca municipal funcionará hasta el 19 de junio de 2026, de lunes a viernes, en horario de 16,00 a 20,00 horas".

Su sede principal será el CEIP Guadalquivir, con actividades puntuales que en el Complejo Deportivo Cavaleri y en la Casa de la Juventud. Con esta ludoteca, el Consistorio amplía la respuesta municipal a las necesidades diarias de las familias de la localidad, que pueden necesitar apoyo para compaginar el trabajo y el cuidado de menores.

El servicio cuenta con 30 plazas, que pueden utilizarse de forma flexible mediante plazas fijas y variables. Está dirigido a menores empadronados en Mairena del Aljarafe cuyos progenitores o tutores se encuentren trabajando o en búsqueda activa de empleo. Esta iniciativa se enmarca en el esfuerzo municipal por reforzar las políticas de conciliación, igualdad y apoyo a las familias, dentro de la programación municipal y con financiación del Plan Corresponsables, consolidando una red de servicios públicos que favorecen la corresponsabilidad y la cohesión social en Mairena del Aljarafe.