Mairena (Sevilla) inicia las obras del aparcamiento junto al complejo deportivo Francisco León

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) comenzará en los próximos días las obras de construcción del aparcamiento en la parcela anexa al complejo deportivo Francisco León y cercana al CEIP Miguel Hernández.

El proyecto, que supone una inversión de 314.000 euros y tiene un plazo estimado de ejecución de cuatro meses, permitirá mejorar la movilidad y la seguridad en el entorno, respondiendo a una demanda largamente esperada por la comunidad educativa y los usuarios de las instalaciones cercanas, informa el Consistorio en una nota de prensa.

El proyecto incluye el asfaltado completo de la parcela, la pavimentación de un nuevo acerado en la calle del Teatro, la prolongación del carril bici, la creación de plazas de estacionamiento en batería en esa misma vía, la instalación de alumbrado público y la plantación de nuevo arbolado. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento avanza en la modernización del municipio y en la mejora de la comodidad y seguridad de la ciudadanía.

La concejala de Ordenación Urbanística, Marta Alonso, ha explicado que este proyecto había tenido que aplazarse en varias ocasiones por circunstancias externas, como la pandemia de la Covid-19 o el aumento mundial de precios, pero que "por fin ve la luz gracias al esfuerzo del Ayuntamiento y a la paciencia de las familias y vecinos, a quienes agradecemos su comprensión".

Para reducir las molestias durante el periodo de obras, el Ayuntamiento ha habilitado un aparcamiento alternativo en la parcela anexa y paralela a la calle Hermanas Mirabal, que estará disponible próximamente. Esta actuación forma parte del compromiso municipal de atender a las peticiones vecinales, modernizar espacios públicos y dotar a los barrios de infraestructuras que refuercen la seguridad en los entornos escolares y deportivos.