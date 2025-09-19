Mairena (Sevilla) inicia las obras de renovación de los bloques 67 a 73 de Los Alcores, por un importe de 93.000 euros

Imagen de las obras de renovación de aparcamientos de los bloques 67 al 73 de Los Alcores en Mairena del Aljarafe.
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 19 septiembre 2025 13:41

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) iniciará en los próximos días las obras de renovación del aparcamiento situado frente a los bloques 67 a 73 del barrio tradicional de Los Alcores. La actuación, con una inversión de 93.000 euros procedentes del Plan Actúa y un plazo de ejecución estimado de tres meses, forma parte del Plan de Barrios del municipio.

Tal y como ha manifestado la delegada de Ordenación Urbanística Marta Alonso, en un comunicado, "esta renovación permitirá seguir modernizando el barrio y avanzando en comodidad y seguridad según las prioridades marcadas en el Plan de Barrios".

Así, los trabajos incluyen el asfaltado completo del aparcamiento, mejoras en la seguridad y en la accesibilidad y la incorporación de nueva señalización, como ha informado el Consistorio.

Durante el desarrollo de las obras, se permitirá el uso parcial del aparcamiento con el fin de reducir las molestias a los residentes.

