Mairena (Sevilla) inicia un programa de apoyo emocional y salud mental para adolescentes y sus familias

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha puesto en marcha 'Adolescere', un programa municipal dirigido a adolescentes de 14 a 17 años y a sus familias, cuyo objetivo es ofrecer un acompañamiento integral ante los desafíos emocionales, conductuales y relacionales propios de esta etapa. El programa, que se desarrollará hasta finales de enero, celebra sus sesiones todos los jueves de 17,00 a 19,00 horas, y las familias acceden a él mediante derivación de los centros educativos o a través de los servicios de la Delegación de Acción Social.

Según ha informado el Consistorio en una nota, 'Adolescere' se estructura en dos espacios: uno dirigido a adolescentes que afrontan distintas dificultades emocionales, y otro destinado a padres y madres, en el que reciben herramientas para mejorar la comunicación, la convivencia y la gestión familiar. Ambos grupos abordan temáticas esenciales como la gestión emocional, el impacto de las redes sociales, la sexualidad, la pornografía o las relaciones entre iguales.

En este sentido, la concejala delegada del ramo, Maribel Moreno, ha enmarcado que este programa nace "para acompañar a las familias en un momento clave y ofrecer un apoyo profesional, innovador y cercano que fortalezca la salud mental y el bienestar emocional de nuestros jóvenes y familias". Tal y como ha mencionado la edil, 'Adolescere' "permite trabajar con toda la familia, porque las soluciones reales se construyen siempre desde casa, con escucha, diálogo y acompañamiento".

El programa se basa en una metodología de trabajo multigrupal y en el enfoque terapéutico Propuesta Integrativa Basada en Escenas (PIBE). Las sesiones emplean técnicas procedentes del psicodrama y de la terapia familiar sistémica, junto con herramientas propias de esta metodología escénica. Este enfoque, respaldado por evidencia científica según el Consistorio, favorece que adolescentes y progenitores desarrollen mayor conciencia sobre sus dificultades, adquieran nuevas competencias y mejoren la adaptación en sus entornos familiar, escolar y social.

'Adolescere' constituye uno de los tres pilares municipales en este ámbito, junto al servicio de atención psicológica juvenil de la Casa de la Juventud y al programa educativo municipal desplegado en los centros escolares para promover la convivencia, la prevención y el desarrollo emocional.