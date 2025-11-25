Mairena (Sevilla) inicia la renovación del aparcamiento frente a los conjuntos 17 y 18 de Ciudad Aljarafe

Vista aérea de los aparcamientos en cuestión - AYTO.DE MAIRENA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha comenzado las obras de renovación del aparcamiento público situado frente a los conjuntos 17 y 18 de Ciudad Aljarafe. La actuación afectará a una superficie total de 5.800 m2 y permitirá modernizar las casi 200 plazas de aparcamiento, con un plazo previsto de ejecución de tres meses aproximadamente, y una inversión de 184.000 euros a financiar a través del Plan Actúa.

Más concretamente, el proyecto incluye el reasfaltado completo del pavimento, la reparación de la mediana y la eliminación de discontinuidades, la mejora de la señalización horizontal y vertical, la adecuación de los vados de los pasos peatonales centrales y la reposición de bolardos, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la seguridad y la ordenación del espacio, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

En palabras de Marta Alonso, delegada de Ordenación Urbanística y Vivienda, "con esta obra seguimos mejorando lo cotidiano, facilitando la vida diaria de quienes usan este aparcamiento y poniendo orden, seguridad y accesibilidad donde hace años que era necesario actuar".

Durante la ejecución de los trabajos se producirán afecciones progresivas al uso del aparcamiento: inicialmente se cerrarán por tramos algunas zonas para las actuaciones previas al asfaltado y, en la fase final, será necesario clausurar temporalmente la totalidad del recinto para completar el pavimento.

Esta actuación no es aislada, sino que forma parte de la estrategia municipal de mejora del espacio público, con intervenciones en distintos barrios destinadas a modernizar infraestructuras, reforzar la accesibilidad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, concluye el comunicado.