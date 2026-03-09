Mairena (Sevilla) presenta su programación primaveral con actividades culturales, formativas y de ocio alternativo

Concierto de música urbana en Mairena del Aljarafe (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha presentado en sus redes sociales la programación primaveral de juventud, una agenda que reúne actividades culturales, formativas y de ocio alternativo dirigidas a la población joven del municipio. Así, la programación incluye eventos musicales, encuentros vinculados a la cultura urbana y asiática, talleres creativos y formación especializada.

Según ha indicado el Consistorio local en una nota, la agenda incorpora el circuito de 'freestyle' 'Groove Street', centrado en batallas de rap en espacios públicos con el objetivo de impulsar a artistas locales. Este circuito incluye varias citas celebradas los días 13 y 27 de febrero y 13 de marzo, con una final prevista el 28 de marzo. La programación suma también el evento 'Mairena Go', dedicado a la cultura asiática y los videojuegos, que se desarrollará los días 14 y 15 de marzo.

Entre las propuestas de ocio alternativo se encuentra la batalla de 'Láser Tag', organizada dentro de la actividad nocturna 'Noche de Tinieblas', celebrada el pasado 21 de febrero. La agenda incluye además el programa 'Mairena Alternativa', con talleres de continuidad centrados en la expresión artística y deportiva que se desarrollan entre el 7 de febrero y el 18 de abril e incluyen disciplinas como flamenco, fotografía, cerámica, grafiti y pintura.

Por otro lado, en el ámbito formativo, la programación incorpora el curso homologado de Dirección de Actividades de Tiempo Libre, dirigido a jóvenes interesados en la gestión de actividades infantiles y juveniles. En concreto, esta formación se desarrolla entre el 17 de febrero y el 24 de junio.

En esta línea, la agenda juvenil de primavera incluye también actividades destacadas como la jornada de participación juvenil 'Mairena CreActiva', prevista para el mes de abril, y el programa 'Mairena de Calle', con intervenciones culturales urbanas previstas para el mes de mayo.

Esta programación, que se puede consultar en 'mairenajoven.com', forma parte de la oferta municipal de actividades juveniles impulsada por la Administración local de Mairena del Aljarafe "para fomentar la participación, la creatividad y el acceso de la juventud a propuestas culturales, formativas y de ocio alternativo".