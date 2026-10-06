Mairena (Sevilla) reconoce el 22 de octubre a empresas y profesionales en su segunda gala de Permios Empresarial

Archivo - Sevilla.-Los Premios Mairena Empresarial abren sus candidaturas al emprendiemiento local hasta el 15 de septiembre - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y la Asociación Empresarial de Mairena del Aljarafe (AEMA) celebrarán el próximo 22 de octubre en el Teatro Villa de Mairena, la gala de los II Premios Mairena Empresarial, que reconocerá a en las empresas, profesionales y emprendedores que desarrollan su actividad en el municipio y que destacan por su trayectoria, iniciativa, proyección y compromiso.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la gala cerrará una segunda edición cuya convocatoria recibió candidaturas hasta el pasado 15 de septiembre, y en la que se concederán reconocimientos en seis categorías: Pequeño Comercio, Proyección Internacional, Joven Emprendedor o Emprendedora, Empresa Socialmente Responsable, Mujer Empresaria y Trayectoria Empresarial.

En este sentido, el alcalde, Antonio Conde, ha destacado que el sector productivo y el Ayuntamiento "consolidamos los Premios Mairena Empresarial para demostrar que, trabajando juntos y aportando estabilidad, Mairena funciona, y para convertir nuestro pueblo en el mejor lugar para emprender".

Por su parte, el presidente de AEMA, Borja Uruñuela, ha subrayado que empresas, comercios y autónomos "somos el verdadero motor de Mairena", ya que generan "empleo local y mejoramos el día a día de nuestros vecinos con servicios y productos de cercanía". "Estos premios son el merecido reconocimiento al compromiso de quienes hacen próspero nuestro municipio", ha añadido.

De esta manera, la convocatoria ha tomado el relevo de una primera edición en la que fueron reconocidos Promove Fisioterapia, por demostrar que el pequeño comercio puede ser también innovación, salud y visión holística desde lo local; Clan Tecnológica, por su mirada global y su apuesta por la sostenibilidad; Sanafarmacia, por su trayectoria de solvencia, creatividad y atrevimiento; Moana, por representar el empuje del emprendimiento joven y una restauración mairenera con identidad propia; Licoe, por unir compromiso social y eficiencia; y Pepa Bermúdez, coach que inspira con su ímpetu, visibilidad y superación.

Además del reconocimiento a los premiados, la gala servirá como punto de encuentro para empresas, profesionales y emprendedores de Mairena del Aljarafe, con el objetivo de "dar visibilidad" a la diversidad del tejido empresarial local y a las distintas formas de desarrollar una actividad económica en el municipio.

Los Premios Mairena Empresarial están organizados por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y AEMA como parte del trabajo conjunto de ambas entidades para apoyar al tejido empresarial, reconocer el emprendimiento y poner en valor proyectos desarrollados desde el municipio.