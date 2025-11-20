Mairena (Sevilla) refuerza su compromiso contra la violencia machista con nuevas medidas aprobadas en pleno municipal

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha aprobado recientemente, en sesión plenaria, una serie de medidas orientadas a ampliar la protección frente a la violencia de género y a fortalecer la prevención y la respuesta institucional en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

Según ha informado el Consistorio en una nota, las actuaciones aprobadas buscan "dar cobertura integral a las mujeres, actuar sobre nuevos contextos de violencia -como la digital- y garantizar la coordinación entre administraciones y entidades especializadas".

Más concretamente, el acuerdo contempla reforzar "el acceso de las mujeres a recursos de prevención, acompañamiento y protección"; "consolidar alianzas entre el Ayuntamiento, la Junta, el Gobierno central y organizaciones expertas"; y "garantizar una atención inclusiva e interseccional que atienda especialmente a mujeres en situación de mayor vulnerabilidad".

Asimismo, el Gobierno municipal ha asegurado que se compromete a velar "por la aplicación efectiva de la legislación vigente y a promover la sensibilización social y la corresponsabilidad masculina mediante programas y acciones educativas".

En este sentido, entre las líneas de actuación han destacado la potenciación de la coeducación en igualdad desde edades tempranas, la atención específica a víctimas de violencia vicaria, y la puesta en marcha de campañas dirigidas a familias y profesionales para "identificar y contrarrestar discursos de odio y extremismo digital que afectan especialmente a adolescentes y jóvenes".

En paralelo, el Consistorio ha remarcado que las medidas adoptadas se sustentan en un contexto "especialmente grave" y han señalado que en lo que va de año, la violencia de género ha acabado con la vida de 34 mujeres, once de ellas en Andalucía --la comunidad autónoma con más víctimas mortales--.

A estos datos se suma el incremento de la violencia sexual, la violencia vicaria, la trata, la explotación y todas las formas de dominación que siguen reproduciéndose en distintos entornos, incluido el digital.

Además, el Ayuntamiento ha subrayado "la preocupación" por el aumento de discursos negacionistas: un 44,1% de los hombres en España cree que la igualdad "discrimina ahora a los hombres", cifra que asciende al 52% entre los jóvenes de 16 a 24 años.