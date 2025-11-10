Manuel Lamprea y Rubén Terriza, pregonero y pintor de la Semana Santa de Triana 2026.

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este lunes a Manuel Lamprea y a Rubén Terriza como pregonero y pintor, respectivamente, de la Semana Santa de Triana 2026.

En una nota de prensa remitida por el Consistorio, el delegado de Fiestas Mayores y de los distritos Triana y Los Remedios, Manuel Alés, ha asegurado que las hermandades del barrio han elegido "una apuesta segura para anunciar a lo grande la Semana Santa". Ha indicado que "ya se está trabajando con fuerza e ilusión desde hace meses".

La elección de las hermandades de la Estrella, la Esperanza de Triana, la O, el Cachorro, San Gonzalo y Pasión y Muerte, a la que se une la de las Cigarreras, la ha dado a conocer este sábado Alés, que ha trasladado a los organizadores "su ilusión por plasmar la Semana Santa en Triana, que cuenta con un arraigo de siglos y que conserva ese sabor popular de barrio, cerámica, devoción y fuerza".

Manuel Lamprea Ramírez nacido en Sevilla en 1998, es graduado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, actualmente trabaja en PTV Sevilla, televisión local, en la que presenta como director cada martes el programa "Sentir Cofrade" y los informativos diarios de las 20:30. Ha realizado varios pregones y exaltaciones como el Pregón de la Esperanza de Triana (2025), Pregón de las Esperanzas de Sevilla (2024), Stabat Mater a Nuestra Señora del Patrocinio (2024) o el Pregón de la Semana Santa de Santiponce (2024).

Rubén Terriza nacido en la Puebla del Río (Sevilla) en 1996, ha realizado el cartel de la Navidad de Sevilla 2021, cartel de la Semana Santa de Osuna 2021, cartel de la Sagrada Cena de Málaga 2022, cartel de las Glorias de Granada 2023 o el cartel de la Esperanza de Triana 2019.