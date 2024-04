Manuel Marchena "explora sensibilidades" para optar a ser rector de la Universidad de Sevilla

SEVILLA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla (US), Manuel Marchena, está "explorando sensibilidades" dentro de la comunidad universitaria para optar a ser rector de la Universidad de Sevilla.

Así lo ha adelantado este martes en ABC y confirmado a Europa Press. El que fuera vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) ha explicado que ha comunicado sus intenciones al rector de la US, Miguel Ángel Castro, a cargos académicos y a instituciones de la ciudad, entre otros.

Marchena ha aclarado que "sólo me presentaré" si el sistema de elección es por sufragio universal y no por el Claustro. "Sería chocante" que no fuera por sufragio universal, ha apuntado Marchena, en alusión a la obligación de que así sea según lo recogido en la Ley Orgánica de Universidades (Losu). Hasta el momento, la US es la única universidad española que mantiene la elección de rector por el Claustro.

De hecho, la US está inmersa en el proceso de reforma de sus Estatutos para adaptarlos a la nueva Ley en aspectos como el sistema de elección de rector. El plazo legal para hacerlo es hasta marzo de 2025 pero la ministra Diana Morant ya ha confirmado a los rectores españoles que su departamento será "flexible" en la aplicación de los cambios normativos.

El actual rector de la US fue reelegido por el Claustro en noviembre de 2020. El mandato expira a los cuatro años.