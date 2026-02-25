Maquetas táctiles de la Catedral y el Alcázar de Sevilla para facilitar la visita a personas con discapacidad visual

Foto de familia, con Carmen Ortiz y Angie Moreno, junto a la maqueta tactil de la Catedral, ubicada en la Puerta del Príncipe, tras el acto de presentación del proyecto. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, avanza en su estrategia de accesibilidad universal con la instalación de dos maquetas tiflológicas --representaciones físicas tridimensionales diseñadas para ser exploradas mediante el tacto-- en dos de los principales monumentos de la ciudad: la Catedral y el Real Alcázar.

Este proyecto, financiado con fondos del Plan Turístico de Grandes Ciudades y participado por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, refuerza el compromiso municipal con un modelo de turismo más accesible, inclusivo y de calidad, alineado con los estándares internacionales de sostenibilidad y responsabilidad social, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Las maquetas tiflológicas, realizadas en bronce a escala 1:500 y fabricadas con materiales de alta resistencia, permitirán a las personas con discapacidad visual --así como a otros colectivos con necesidades específicas-- comprender mediante el tacto la configuración arquitectónica y espacial de ambos enclaves patrimoniales.

La intervención incorpora, además, información en braille y un código QR que da acceso a contenidos adaptados a través de la web oficial de accesibilidad turística de la ciudad. En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado que "la accesibilidad ya no es un valor añadido, sino un eje estratégico de nuestro modelo turístico. Con estas maquetas damos un paso firme hacia una Sevilla más inclusiva, donde todas las personas puedan disfrutar plenamente de nuestro patrimonio".

Asimismo, Moreno ha destacado que la creación de estas maquetas tiflológicas "consolida nuestra apuesta por la accesibilidad universal como elemento diferencial del destino y como expresión de una ciudad moderna, responsable y comprometida con la igualdad de oportunidades".

PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Por su parte, la delegada territorial de Turismo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, ha subrayado este miércoles que esta actuación permite alinear el desarrollo de la ciudad con las necesidades tanto de los residentes como de los visitantes, reforzando un modelo turístico sensible y respetuoso, basado en la sostenibilidad, la accesibilidad, la calidad y la incorporación y apuesta por las nuevas tecnologías.

Al respecto, Ortiz ha señalado que la iniciativa se enmarca en el modelo turístico que impulsa la Consejería, concebido como un motor económico y generador de empleo clave para la economía local. En este contexto, ha destacado la colaboración y la gobernanza entre administraciones, al tiempo que ha subrayado el papel del Ayuntamiento de Sevilla "en el impulso de los principales enclaves turísticos, que han contribuido a que 2025 haya sido un año turístico histórico, con cifras récord en impacto económico, número de visitantes y creación de empleo". Se trata de un proyecto respetuoso con el patrimonio, ha añadido.

La instalación se ha realizado en espacios libres y no protegidos, concretamente en el compás de la Puerta de San Cristóbal, en el entorno de la Catedral, y junto a la Puerta del León, en el Real Alcázar. El sistema de fijación es completamente reversible y sin contacto directo con elementos protegidos, garantizando el máximo respeto a ambos conjuntos monumentales, declarados Patrimonio Mundial.

De igual manera, Angie Moreno ha subrayado que "hemos trabajado de la mano del Cabildo Catedral y del Patronato del Real Alcázar para asegurar que esta intervención sea plenamente compatible con la protección patrimonial, demostrando que conservación y accesibilidad no solo son compatibles, sino complementarias".

En las presentaciones celebradas han estado presentes el delegado ejecutivo de Personal y Pastoral de la Catedral, Adrián Ríos; la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz; la directora gerente del Real Alcázar, Ana Jáuregui, así como responsables de Turismo de Sevilla.