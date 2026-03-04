Marco Carola y Paco Osuna ofrecerán una noche de música electrónica en el Icónica Santalucía Sevilla Fest el 6 de junio

El dj Paco Osuna - ICÓNICA SANTALUCÍA SEVILLA FEST

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo 6 de junio, la Plaza de España de Sevilla acogerá concierto de música electrónica dentro de la programación del Icónica Santalucía Sevilla Fest, con la presencia de dos figuras imprescindibles de la escena internacional: Marco Carola y Paco Osuna.

Según ha destacado la organización en una nota, Osuna se incorpora al cartel como uno de los grandes nombres de la jornada, completando una experiencia musical de primer nivel que "reunirá en un mismo escenario a dos referentes del techno contemporáneo".

"Figura clave de la escena techno internacional", el dj y productor Paco Osuna ha construido una carrera marcada por la innovación, la creatividad y una constante búsqueda de nuevas formas de expresión sonora. Dinámico y sofisticado en cabina, el artista se distingue por sesiones en las que la evolución musical y la conexión con el público son elementos esenciales.

A lo largo de su trayectoria, sus producciones han sido publicadas en algunos sellos como Minus, Plus 8 Records, Spectral Sound, Armada Music, Moon Harbour Recordings o Defected Records, entre otros. Además, ha firmado remezclas para artistas y proyectos como Plastikman, Groove Armada, Basement Jaxx o Phats & Small.

En los últimos años, el artista ha desarrollado además el concepto NOW HERE, su residencia en Hï Ibiza, una propuesta que ha llevado también a ciudades como Miami, Nueva York, Ámsterdam, Barcelona o Ciudad de México, consolidando su presencia global.

Los djs se unen al cartel de este año compuesto por Aitana (4 y 5 de junio YA SOLD OUT), Viva Suecia (7 de junio), Lola Índigo (11 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Los Delinqüentes (14 de junio), Kany García (17 de junio), Raphael (18 de junio), Charlotte de Witte (20 de junio), La Plazuela y Califato 3/4 (21 de junio), Romeo Santos y Prince Royce (25 de junio), Isabel Pantoja & Il Divo (27 de junio), Dani Fernández (28 de junio), Robbie Williams (30 de junio), Lenny Kravitz (1 de julio), Hombres G (3 de julio), Antonio Orozco (4 de julio), Marilyn Manson (6 de julio), Moby (7 de julio), Maroon 5 (9 de julio), Omar Courtz (10 de julio), Mora (12 de julio), Fatboy Slim (14 de julio), Rubén Blades (15 de julio), Jamiroquai (16 de julio), The Prodigy (17 de julio) y Sting (18 de julio).