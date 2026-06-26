María San Gil recibe en Sevilla el Premio Jiménez Becerril: "Encarna la defensa sin dobleces de víctimas del terrorismo"

María San Gil recoge el Premio Jiménez Becerril, en presencia del alcalde, en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este viernes, 26 de junio, la entrega del XII Premio Contra el Terrorismo Alberto Jiménez-Becerril --en memoria del concejal asesinado a manos de ETA, en enero de 1998--, que "defendía los derechos, las libertades y los intereses de sus vecinos con la misma convicción democrática que le acompañó hasta el final de sus días". El galardón ha recaído en María San Gil, quien "encarna la defensa sin dobleces de las víctimas del terrorismo".

Así lo ha expresado el alcalde, José Luis Sanz, durante este acto oficial en el que se reconoce a una mujer "cuya trayectoria constituye un ejemplo de integridad, valentía y compromiso con la libertad, y que ha dedicado gran parte de su vida a defender sin concesiones la dignidad de las víctimas del terrorismo, la memoria de quienes fueron asesinados y los valores democráticos que sustentan nuestra convivencia".

"Durante años, la banda terrorista ETA intentó quebrar nuestra democracia mediante el miedo, la extorsión y el asesinato. Quiso imponer el terror frente a la libertad y sustituir la palabra por las armas. Pero fracasó. Fracasó porque encontró enfrente a miles de españoles valientes que nunca se resignaron, y entre ellos, María San Gil", ha remarcado el alcalde en la intervención, facilitada por el Consistorio.

Sanz ha recordado cómo su vida "quedó marcada para siempre" el 23 de enero de 1995. Aquel día, ETA asesinó a Gregorio Ordóñez mientras almorzaba con compañeros y amigos en San Sebastián. "María estaba allí: fue testigo directo de uno de los atentados más crueles de nuestra democracia. Y en aquel instante terrible mostró la extraordinaria fortaleza que la ha acompañado toda su vida".

El alcalde ha elogiado la figura de la galardonada en esta edición con el Premio Jiménez Becerril y ha señalado al respecto que "jamás aceptó la equidistancia moral entre víctimas y verdugos. Nunca dejó de alzar la voz en favor de la verdad, la memoria y la justicia".

"La memoria de Alberto y Ascensión (su mujer, también asesinada) permanece viva en Sevilla y en España, gracias al cariño de su familia, al trabajo ejemplar de la fundación que lleva el nombre de Alberto y al compromiso de quienes, año tras año, mantienen encendida la llama de su recuerdo", ha incidido el regidor sevillano.

Entre la lista de premiados con este galardón se halla el Rey Felipe VI, la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre otros, "y desde hoy, María San Gil, por méritos propios. Porque representas la dignidad frente al terror; la firmeza frente a la amenaza, y la defensa de los principios democráticos frente a quienes intentaron destruirlos".

"Me gustaría que este premio, que nace desde Sevilla y se proyecta al conjunto de nuestro país, fuera también un símbolo de unidad y de concordia", ha concluido Sanz.