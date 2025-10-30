María Terremeto lleva su 'Manifiesto' este viernes a las tablas de Tomares (Sevilla) dentro del Flamenco Duende

TOMARES (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

La cantaora María Terremoto actúa este viernes 31 de octubre a las 20,30 en el Auditorio Rafael de León de Tomares (Sevilla). La artista trae su espectáculo 'Manifiesto', después de participar en el 50 Festival Flamenco 'Ciudad de Tomares' el pasado mes de julio.

En una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento de Tomares, la muestra forma parte del Festival Flamenco Duende, impulsado por Diputación de Sevilla, en colaboración con el Consistorio.

María Terremoto es jerezana aunque criada en Triana, heredera de la casa Terremoto. Nieta de 'El Terremoto de Jerez' e hija de 'Fernando Terremoto'. Con 16 años, ganó el prestigioso Giraldillo Revelación en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2016, convirtiéndose en la artista más joven en lograr este premio. Atesora también el Premio Joven Ciudad de Jerez 2019, el Premio Nuevos Creadores 2019 del Secretariado Gitano o el Venencia Flamenca.

En su espectáculo "Manifiesto", María hace un recorrido por "un paisaje emocional donde la raíz y la modernidad dialogan con naturalidad".