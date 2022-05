María Zaragoza presenta en la Estación de las Letras de La Rinconada (Sevilla)su novela premiada con el Azorín 2022

SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La narradora y guionista manchega María Zaragoza ha presentado en la Estación de las Letras de la Rinconada (Sevilla) su novela 'La biblioteca de fuego', que se hizo con el Premio Azorín 2022, una obra "que habla del amor a la cultura y a los libros y de la necesidad de preservarlos frente la barbarie".

La delegada de Cultura, Raquel Vega, ha presentando a la citada autora en este nuevo evento de la Feria del Libro. "Zaragoza rinde tributo a las bibliotecas, a los libros y a la cultura en general: una importante reivindicación en un momento necesario", ha señalado en un comunicado del Consistorio rinconero.

Se trata de una escritora joven, pero de muchísimo talento que ha recibido importantes distinciones como el Ateneo Joven de Sevilla, el Ateneo de Valladolid, el XXVII Premio de Guion Radiofónico Margarita Xirgu de RNE o el mencionado Premio Azorín de este año. Vega ha destacado que su novela va en la línea del programa Estación de las Letras, de la mano de la Fundación José Manuel Lara, "hermana de este viaje que pretende acercar la lectura y la literatura a todas las edades".

'La biblioteca de fuego' se adentra en el Madrid de los años treinta, con Tina, como protagonista, una joven que quiere ser bibliotecaria. Junto con su amiga, se adentrará en un mundo de cabarets y clubes feministas, libros malditos y viejos fantasmas. Así descubrirán la biblioteca invisible, una antigua sociedad secreta que vela por los libros prohibidos.

El presentador del encuentro, el periodista Antonio Borrego, ha señalado que la cultura siempre ha representado a la esperanza, "por eso es enemiga de los que quieren que se pierda y, para que la gente pueda comprender el contexto, es necesario salvar el pasado para el futuro, para que en el futuro se pueda entender cómo se ha llegado a un determinado punto y por qué no debería volver a repetirse, son herramientas".

Para esta escritora manchega es importante "estar en contra de la censura en cualquiera de los formatos, porque toda la información es buena, incluso la que no nos gusta, porque nos ayuda a saber qué no queremos, a mí me parece que es algo a lo que estamos demasiado habituados, en los tiempos difíciles lo primero que se deja caer es la cultura, por eso, los cuatro locos que se dedicaron, por encima de su integridad física, a protegerla me parecía que tenían que ser reivindicados".

"Quería que fuera una historia de ficción, con una protagonista ficticia, llevar al lector a mi aventura, la de salvar y pelear por la cultura que es un acto de revolución absoluta, porque muy a menudo lo que vas a encontrar dentro te va a despertar pensamientos y criterios y, por eso la gente la considera tan peligrosa", ha destacado la escritora. "Tenía la voz de Tina y la Biblioteca Invisible y a los bibliotecarios invisibilizados. Para cuando llegáramos a la Guerra Civil y que el personaje de Tina entrase con naturalidad en el salvamento real, se me ocurrió que, dentro de lo ficticio de esta sociedad secreta, hubiera gente reconocible y así aparecen el arquitecto Menéndez Pidal, Lorca o Pura Ucelay, entre otros.

La novela también narra la historia de amor de Tina y Carlos, este último médico. "¡Qué bonito sería si sencillamente pasáramos por la vida sin hacer daño! Él representa lo urgente: salvar vidas, Tina representa salvar la cultura. Me gusta pensar en ellos como el Adán y Eva de la sociedad ideal", ha afirmado Zaragoza.

El presentador ha recordado a María Zaragoza la frase que aparece en su novela: "Era una batalla por el derecho a narrar, por eso los libros resultaban tan peligrosos". En este sentido, la escritora ha explicado que "en los libros siempre está todo si buscas lo suficiente. Siempre me ha interesado la censura y el acto simbólico de los libros. La literatura es un arte que requiere un esfuerzo por parte del espectador y eso te lleva un tiempo y dedicación y estamos siempre peleando para que la gente lea, cuando llega alguien que quiere imponer un tipo de pensamiento lo que primero que se censuran son los libros, la quema del 39 lo llamaron 'acto de fe', como cuando la Inquisición quemaba a las brujas".

Para finalizar y antes de que el público entablase un diálogo con la autora, Zaragoza ha adelantado el que será su próximo trabajo, ambientado en el Madrid de los años veinte y treinta en torno al mundo del espectáculo y el cabaret, donde aparecerá algún que otro personaje de 'La biblioteca de fuego'.