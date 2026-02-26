Más de 108.000 alumnos de Sevilla reciben formación contra el acoso escolar, las drogas y la violencia de género

Foto de familia en la Plaza de España tras la entrega de reconocimientos en el marco del 'Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad' impulsado por el Gobierno central. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha acogido este jueves el acto de entrega de diplomas del curso 2024-2025 del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y su entorno, "una iniciativa dirigida a reforzar la protección de los menores y fomentar un clima de convivencia positiva en el ámbito escolar gracias al que más de 108.000 alumnos de Sevilla se han formado contra el acoso escolar, las drogas y la violencia de género, entre otros temas".

Así lo ha destacado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, quien ha presidido el acto en compañía del comisario jefe de la Policía Nacional, Ernesto López, el teniente coronel y jefe de operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, Rubén Rodríguez, la directora provincial del SEPE en Sevilla, Paola Alejandra Montero, y el secretario general provincial de desarrollo educativo de la Junta, Rafael Martín Humanes, informa en una nota de prensa.

"Este acto quiere poner en valor el compromiso y la implicación de todas las personas y entidades que han contribuido a mejorar la seguridad de los menores, mediante actuaciones orientadas a fortalecer la convivencia y la prevención en el ámbito educativo", según ha defendido Toscano.

Durante una ceremonia, Toscano ha reconocido la labor de los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la comunidad educativa y de los colaboradores de Protección Civil que, a lo largo del pasado curso, han trabajado para "mejorar la seguridad en los centros escolares y su entorno" a través de charlas y actividades formativas.

En esta edición se han concedido diplomas a 25 agentes de la Policía Nacional y a 25 efectivos de la Guardia Civil. Asimismo, han sido reconocidos 20 centros educativos, dos de ellos con mención especial: el CEIP La Paz, de San José de la Rinconada, y el CDP Antonio Gala, de Dos Hermanas. También se ha distinguido a tres centros por la organización de actividades formativas dirigidas a madres y padres.

El acto ha incluido igualmente el reconocimiento a once asociaciones de madres y padres de alumnos de la provincia de Sevilla por su colaboración en el desarrollo de las actividades del Plan Director, así como la entrega de seis diplomas a personal de Protección Civil y colaboradores de la Red Nacional de Radio de Emergencia y un reconocimiento al personal de la Delegación y Subdelegación del Gobierno.

El Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y su entorno permite que personal de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía formen a equipos docentes y alumnado en temáticas como el acoso escolar, la prevención del consumo de alcohol y drogas y el tráfico de estupefacientes, la actividad de bandas juveniles violentas, los riesgos asociados a Internet y a las nuevas tecnologías, así como la violencia de género.

Los centros educativos y las AMPA reconocidos por su especial implicación han sido: Aizpuru y Las Aceituneras, de Alcalá; el CEIP El Carambolo, de Camas; el CEIP Miguel de Cervantes, de Castilblanco de los Arroyos; el IES El Carmen, de Cazalla de la Sierra; el IES Rodrigo Caro, de Coria del Río; el AMPA San José de Calasanz, de Los Corrales, y el IES Virgen del Valme, de Dos Hermanas.

Asimismo, figuran en este listado el CEIP Maestro Juan Corrales, de Gilena; el CEIP Maestro Antonio Reyes, de Gines; el IES Pablo de Olavide, de La Luisiana; el IES Celti, de La Puebla de los Infantes; los AMPA Los Grupos y El Llanete, ambos de Morón; el AMPA El Venero, de San Nicolás del Puerto; el IES Lucus Solís, de Sanlúcar la Mayor; el IES Itálica, de Santiponce; el IES Chaves Nogales y el CEIP Rico Cejudo, de Sevilla.

El IES Miguel de Cervantes, el AMPA del San Antonio María Claret y el AMPA Viejo Profesor Tierno Galván, también de Sevilla; el CEPR SAR Infanta Leonor, de Tomares; el CEIP Príncipe Felipe, de Umbrete; y, en Utrera, el CEIP Rodrigo Caro, el Colegio Sagrada Familia y el AMPA Muñoz Grande completan el listado.