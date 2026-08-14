Más de 118.000 puntos de luz LED iluminan Alcalá (Sevilla) con motivo de la festividad del 15 de agosto

Decoración luminaria en las calles de Alcalá para celebrar el día de su patrona. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha instalado un conjunto de 118.884 puntos de luz LED con motivo de la festividad patronal del 15 de agosto, en honor a la Virgen del Águila.

Según ha detallado el Consistorio, se han instalado 37 arcos lumínicos con el anagrama de María, 22 farolas y 140 guirnaldas, además de la decoración de la fachada del Ayuntamiento, una ornamentación que se ha extendido por las principales zonas del centro de la ciudad, desde el Santuario del Águila hasta la Plaza del Perejil, incluyendo también Alcalá y Orti y la calle Santa Clara.

Asimismo, estos puntos de luz LED se han distribuido a lo largo del recorrido que realizará este sábado, 15 de agosto, la imagen de la Virgen del Águila en su salida procesional, prevista a partir de las 21,00 horas.

En este sentido, la delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, ha destacado el trabajo realizado para engalanar la ciudad con motivo de esta celebración, al que se suman los adornos florales y la decoración con banderas azules y blancas en distintos puntos céntricos.

Además, Bastida ha señalado también el especial cuidado dedicado a la fachada de la Casa Consistorial, "desde donde la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, esperará la llegada de la patrona para recibirla como se merece y desde donde partirá para hacer, junto con el resto de la comitiva, el recorrido de acompañamiento a la Virgen hasta llegar a la Plaza Cervantes".

PLAN GLORIAS II ACTIVADO

El Ayuntamiento mantiene activado desde el pasado 6 de agosto el Plan Glorias II, dispositivo puesto en marcha para garantizar el correcto desarrollo de los actos en honor a la patrona de la ciudad, Santa María del Águila Coronada, en coordinación con el Consejo de Hermandades y Cofradías.

A través de este dispositivo se coordinarán las actuaciones de los distintos departamentos municipales, así como de las fuerzas de seguridad y los servicios de limpieza y tráfico, con el objetivo de favorecer el buen desarrollo de los cultos y de la salida procesional.

De esta manera, los actos centrales de la festividad comenzarán el 15 de agosto a las 8,00 horas, con la Función Principal de Instituto en la explanada del Santuario del Águila. Por la noche, a las 21,00 horas, tendrá lugar la salida procesional de la Santísima Virgen del Águila.

El recorrido partirá del Santuario del Águila y continuará por la cuesta de Santa María, calle Sánchez Perrier, plaza del Perejil, plaza del Duque, Ayuntamiento, calle Nuestra Señora del Águila, convento de las Clarisas, calle Santa Clara, Alcalá y Orti, plaza del Derribo y cuesta de Santa María, con entrada en el Santuario prevista a las 00,45 horas.

Los cultos culminarán el domingo 23 de agosto, con la celebración de la Misa de Campaña a las 8,00 horas en la explanada del Santuario y la posterior exposición de la Patrona en devoto Besamanos.