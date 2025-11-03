Más de 1.200 estudiantes comienzan los programas de Máster Universitario de la Pablo Olavide de Sevilla

Acto de bievenida de los programas de Máster Universitario del curso 2025/2026 de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha celebrado este lunes el acto inaugural de los programas de Máster Universitario del curso 2025/2026. Más de 1.200 estudiantes participan en los 43 programas impartidos por el Centro de Estudios de Postgrado de la UPO (Cedep).

Según una nota de prensa remitida por el centro, el vicerrector de Grado y Máster, David Naranjo, ha destacado en el acto de bienvenida el papel de las universidades como "uno de los escasos lugares donde aún podemos hacernos preguntas de verdad".

En esta línea, Naranjo ha destacado que cada uno de los máster comparten el objetivo de "buscar respuestas que mejoren la vida de las personas". "Lo que investigamos, aprendemos y enseñamos debe servir para afrontar los grandes retos que afrontamos, pero no desde una disciplina sino sumando perspectivas, uniendo ciencia y humanidades, ética y gestión, reflexión y acción", ha reseñado el vicerrector de Grado y Máster.

Por su parte, la directora general de Máster de la Universidad, Rocío Ruiz, ha indicado la actualización de los contenidos y la "adaptación" al mercado laboral, además once de los programas son interuniversitarios. Asimismo ha subrayado el papal de los setecientos profesores de la Universidad, que estarán acompañados de académicos de campus de Europa y América, así como profesionales de empresas del sector.

La conferencia inaugural ha corrido a cargo del historiado de la UPO, Igor Pérez Tostado, bajo el título 'Entre archivos y algoritmos: los desafíos de la investigación histórica en la era de la inteligencia artificial'. "Si sabemos formular las preguntas adecuadas, las nuevas herramientas nos darán las respuestas", ha destacado Pérez Tostado sobre el papel central del investigador. "Entre archivos y algoritmos, la investigación siempre va a ser el arte de comprender lo desconocido", ha concluido.