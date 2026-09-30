Más de 16.000 sevillanos acuden al Ayuntamiento de Sevilla para ver la Copa del Mundo

Una visitante en el Ayuntamiento de Sevilla posa junto a la Copa del Mundo - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 16.000 sevillanos han acudido este miércoles a contemplar la Copa del Mundo en el Ayuntamiento de Sevilla, que entre las 9,00 y las 21,00 horas abría sus puertas a locales y visitantes.

Así lo ha confirmado el Gobierno local a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, misma vez que mostraba su agradecimiento a la Real Federación Española de Fútbol por haber traído el trofeo a la ciudad.

"Visto el éxito, esperamos tenerla pronto de nuevo por aquí", ha indicado el Consistorio, lamentándose, no obstante, por aquellos que no han tenido la oportunidad de verla.

Cabe mencionar que la Copa ha sido recepcionada en el Consistorio, de manos de la Real Federación Española de Fútbol, por el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, la delegada de Deportes, María tena y la delegada de Educación y Juventud, Blanca Gastalver.