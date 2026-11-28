Archivo - Imagen de archivo de un colegio electoral en Sevilla - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.606.000 sevillanos podrán ejercer este domingo 29 de noviembre el derecho al voto en las elecciones generales, lo que supone 41.983 más --un 2,6% más-- en relación a los anteriores comicios celebrados en julio de 2023, según los datos definitivos de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.

En concreto, un total de 1.606.098 sevillanos, 42.870 de ellos residentes en el extranjero, están llamados a las urnas este 29 de noviembre en las decimoséptimas elecciones generales, en las que doce partidos y coaliciones presentan candidaturas para elegir a doce diputados al Congreso por la provincia y otros nueve aspiran a lograr los tres senadores en liza.

Del total de electores sevillanos llamados este domingo a las urnas en Andalucía un total de 80.588 podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios generales por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, que tuvo lugar el 23 de julio de 2023.

Sevilla es precisamente la provincia andaluza que cuenta con mayor número de electores, seguida de Málaga, con 1.289.447; Cádiz, con 1.041.137; Granada, con 787.255; Córdoba, con 648.361; Almería, con 537.778; Jaén, con 515.089; y Huelva, con 408.739.

Por contra, ocupa el cuatro lugar entre las provincias con más electores residentes en el extranjero, tras Málaga, que registra un total de 70.659; Granada, con 58.678; y Almería, con 50.003. Por detrás figuran Cádiz, con 34.107; Córdoba, con 20.534; Jaén, con 14.581, y Huelva, con 9.088.

DISPOSITIVO ELECTORAL Y DE SEGURIDAD

Por otra parte, los 106 municipios de Sevilla contarán este domingo 29 de noviembre con un total de 684 colegios electorales, donde dispondrán de 2.625 mesas electorales integradas por 7.875 miembros (presidentes y vocales), que tendrán el apoyo de 1.224 representantes de la Administración del Estado.

Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la normalidad democrática durante la jornada electoral se desplegará en la provincia de Sevilla un operativo integrado por 3.700 efectivos, en concreto, 1.674 agentes de la Policía Nacional, 1.660 de la Guardia Civil y 345 de las distintas policías locales.

PSOE GANÓ EN LA PROVINCIA CON EL 36% DE LOS VOTOS EN 2023

En las anteriores elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, el PSOE ganó los comicios en la provincia de Sevilla y logró cinco diputados al Congreso con el 36,63% de los votos, seguido del PP con dos escaños y un 33,37% de apoyo en las urnas.

Sumar fue la tercera fuerza con dos diputados y el 14% de los votos, seguida de Vox con el 13,32% de los votos que le permitieron obtener un escaño. Adelante Andalucía sólo concurrió en las anteriores elecciones generales por la provincia de Cádiz.

En aquellos comicios el PSOE logró tres escaños en el Senado por la provincia mientras que el cuarto fue para el PP.