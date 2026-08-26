Más de 1.700 conductores multados por velocidad excesiva en la semana de especial vigilancia en la provincia de Sevilla

Archivo - Tráfico intenso en las primeras horas en la salida de Sevilla hacia las costas - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.704 conductores han sido multados en las carreteras de la provincia de Sevilla por circular a velocidad excesiva durante la primera semana de agosto, porcentaje similar de sanciones que el pasado año, en torno al 5,4 por ciento.

Según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, el balance de la campaña especial de vigilancia desarrollada del 3 al 9 de agosto por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, ha realizado 31.710 registros de vehículos.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha resaltado que el objetivo de esta campaña es "concienciar de la importancia de respetar las normas de circulación y las instrucciones de los agentes de Tráfico" en unas fechas en las que millones de familias de todo el país y también extranjeras quieren "descansar y poder volver a casa a salvo, en lugar de convertir la experiencia en una tragedia".

Asimismo, Toscano ha señalado que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha indicado que la velocidad inadecuada es el tercer factor concurrente más habitual en los accidentes y que "está demostrado" que circular demasiado rápido no sólo aumenta el riesgo de un accidente sino que reduce la capacidad para reaccionar para evitar un siniestro, y las consecuencias del choque son más graves que a velocidad moderada.

Pese a ello, han sido más de 1.700 los conductores que se han saltado los límites legales de velocidad en las carreteras sevillanas en la primera semana de agosto, un dato que sin embargo, no supone un empeoramiento respecto al curso pasado, cuando en la misma campaña especial de tráfico, fue también en torno a un 5,4 por ciento el porcentaje de infractores: más de 33.000 controlados y 1.815 sancionados.

ESPECIAL CONTROL EN CARRETERAS CONVENCIONALES

Este verano de 2026, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han establecido del 3 al 9 de agosto 92 puntos de control de velocidad y se ha controlado a 31.710 vehículos con radares estáticos como dinámicos, de los que el 78,3 por ciento se han realizado en carreteras convencionales y el 21,7 por ciento en autopistas y autovías.

En esta línea, el balance ha mostrado que esta vez el 64,5 por ciento de las sanciones se han impuesto a conductores en carreteras convencionales, hasta sumar un total de 1.099; mientras que en las autovías y autopistas se ha multado a 605 (35,5 por ciento), ante lo que Tráfico ha destacado como "elemento positivo" que ninguno de los denunciados haya incurrido en un delito contra la seguridad vial por exceder en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en la vía, tal y como se recoge en el artículo 379.1 del Código Penal.

En contexto, esta campaña anual de la primera semana de agosto se realiza por parte de la DGT en todo el país y también participan las policías locales de los Ayuntamientos en sus respectivos ámbitos de actuación, en una colaboración, lo que "unifica el mensaje de respeto de los límites de velocidad establecidos", independientemente de la vía por la que se circule.

Al hilo de estos datos, el subdelegado del Gobierno ha defendido que todos "vuelvan a casa a salvo", para lo que ha afirmado que, ante los próximos días de "desplazamientos masivos", hay que planificar con tiempo, evitar las prisas y respetar todas las normas, especialmente las de velocidad: el Reglamento General de Circulación establece que, para turismos y motocicletas, la velocidad máxima que no debe ser rebasada es 90 kilómetros por hora en vías convencionales y 120 en autopista o autovía.

Del mismo modo, ha incidido en la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad siempre y en todos los asientos; que en la moto, el casco es imprescindible; y que el único nivel de alcohol admisible es cero. "Alcohol y conducción son incompatibles". "Cuando estamos al volante no solo protegemos nuestra vida, sino a nuestra familia", ha añadido.