Más de 180 jóvenes participan este sábado en la final de la First Lego League de robótica en la UPO de Sevilla

SEVILLA 19 Feb. (EUROPA PRESS) - La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO) y la Asociación Ingeniera Soy han organizado una nueva edición del evento regional clasificatorio First Lego League en una jornada de "tono lúdico y diversión". El encuentro reunirá el próximo sábado, 21 de febrero, desde las 9,00 horas en el Paraninfo, a un total de 23 equipos con 182 jóvenes de entre 10 y 16 años, junto a más de 150 asistentes que presenciarán este "gran evento de ciencia, tecnología y diversión".

Según ha informado la institución académica en una nota, First Lego League presenta cada año un desafío inspirado en "un problema del mundo real", que esta temporada tiene como lema 'Unearthed', centrado en la temática de la arqueología. Mediante el pensamiento creativo y la tecnología Lego los participantes trabajan durante meses en un proyecto de innovación y en el diseño y programación de un robot.

En este sentido, la UPO ha explicado que los equipos, en sus centros educativos y con la ayuda de un entrenador adulto, han puesto en práctica hábitos de aprendizaje, valores y habilidades de trabajo en equipo para desarrollar su proyecto y diseñar, construir y programar un robot capaz de superar el mayor número de misiones.

Asimismo, ha detallado que el próximo sábado sus robots competirán en la final de Sevilla para, junto a los equipos seleccionados en los 34 torneos organizados en otras tantas ciudades, tener la oportunidad de participar en la Gran Final First Lego League España, que este año tendrá lugar el 11 de abril de 2026 en Burgos.

Para el director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Pablo de Olavide, Luis Merino Cabañas, esta cuarta edición en la UPO, con récord de participación, supone "una consolidación de este evento tan especial para nuestra Escuela, en el que acogemos a estudiantes de primaria y secundaria muy motivados, que desarrollan proyectos de gran nivel en el marco del programa y a los que, en unos pocos años, esperamos quizás ver en nuestras aulas estudiando Ingeniería Robótica".

Igualmente, el presidente en funciones del Consejo Social, Iván Pestaña Ruiz, ha subrayado su respaldo a concursos como First Lego League "porque representa el talento, la creatividad y el espíritu innovador de nuestros jóvenes".

"Esta iniciativa demuestra que el talento no tiene edad y que, cuando se conecta educación, tecnología y empresa, se generan oportunidades reales de futuro. Apostar por la ciencia, la formación práctica y el trabajo en equipo es apostar por una juventud preparada para liderar los retos del mañana", ha afirmado.

Por su parte, la directora del programa en España y de la Asociación Ingeniera Soy, Inmaculada Sánchez, ha destacado que, con el apoyo a esta iniciativa la Universidad Pablo de Olavide "contribuye a impulsar la importancia de la educación tecnológica en la sociedad y en las instituciones educativas de Andalucía".

First Lego League es un programa internacional educativo promovido por LEGO Education y la Fundación First --Foundation for Inspiration and Recognition of Science and Technology-- en el que se fomentan las vocaciones tecnológicas entre estudiantes de 6 a 16 años mediante experiencias de aprendizaje basadas en robótica y las áreas Stem --acrónimo en inglés para identificar disciplinas relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas--.

La final regional de Sevilla ha sido organizada por la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Pablo de Olavide, el Service Robotics Lab (SRL) y el Consejo Social de la UPO.