Más de 2.000 asistentes respaldan el XXVII congreso anual de Ciencias del Deporte, que se celebrará en Sevilla

La 27ª edición del congreso anual del European College of Sport Science, ECSS 2022, comienza este martes 30 de agosto en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) con una jornada previa de seminarios y talleres. El Congreso Europeo de Ciencias del Deporte, que reunirá a especialistas e investigadores de todo el mundo en actividad física, rendimiento deportivo y su relación con la salud, se celebra en Sevilla los días 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre.

Cuenta con más de 2.000 delegados, que expondrán más de 1.500 comunicaciones y pósteres. La sesión de apertura de ECSS 2022 tendrá lugar el miércoles a las 19,30 horas con la presencia de Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide, tal como ha informado la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en una nota de prensa este lunes.

Con el lema 'Sport Science in the Heart of Arts', el comité organizador del Congreso está dirigido por los profesores de la UPO África Calvo y Eduardo Sáez de Villarreal. ECSS 2022 se marca como objetivo crear una red colaborativa entre especialistas internacionales, que tendrán acceso a los últimos avances en el conocimiento multidisciplinar sobre las ciencias del deporte.

Además de contemplar las áreas propias de la investigación sobre la práctica, el entrenamiento y el rendimiento deportivo, el programa incluye comunicaciones sobre salud y medicina deportiva, nutrición, psicología, educación y desarrollo social, así como sobre las últimas novedades en tecnología aplicada. El Congreso cuenta con dos sesiones plenarias, la primera de ellas, el 31 de agosto a las 8,30 horas, está dedicada a los efectos del ejercicio en la salud cerebral durante la infancia y el envejecimiento.

En palabras de África Calvo, presidenta del comité organizador y directora general de Deportes de la UPO, ECSS 2022 "supone el reconocimiento de la UPO en el mundo de las ciencias del deporte a nivel universitario. Es también una apuesta por la internacionalización en materia de rendimiento deportivo y todo aquello que lo rodea. Hemos abierto la puerta a universidades latinoamericanas para poder comunicar sus investigaciones en español, lo que ha supuesto un incremento de asistentes a uno de los congresos más grandes del mundo en ciencias del deporte".

El European College of Sport Science es una organización internacional sin ánimo de lucro fundada en Niza en 1995. Su misión es la promoción de la ciencia y la investigación, con especial atención a los campos interdisciplinares de las ciencias del deporte y de la medicina deportiva. ECSS tenía previsto su congreso en Sevilla en 2020, pero tuvo que ser suspendido a causa de la pandemia de Covid-19. La siguiente edición de su cita anual tendrá lugar en julio de 2023 en París.