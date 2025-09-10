Más de 2.000 nuevos estudiantes conocen el campus UPO de Sevilla en las Jornadas de Bienvenida 2025

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Con el lema 'El presente es la Olavide, el futuro eres tú', la Univcersidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha recibido a más de 2.000 estudiantes que comienzan una nueva etapa académica y personal. Las jornadas han comenzado con sesiones de orientación y charlas técnicas dirigidas a los nuevos alumnos de la Escuela Politécnica Superior, la Facultad de Humanidades, la Facultad de Ciencias Experimentales y la Facultad de Ciencias Sociales.

Este jueves 11 será el turno del nuevo estudiantado de Ciencias del Deporte, Derecho y Ciencias Empresariales. Además de puntos de información sobre el funcionamiento del campus y la vida universitaria --relaciones internacionales, prácticas en empresas y empleabilidad, deportes o voluntariado--, estudiantes veteranos, conocidos como 'lazarillos', muestran las instalaciones y atienden las consultas y dudas de los nuevos universitarios, señala la UPO en un comunicado.

En este sentido, Pilar Moreno, vicerrectora de Estudiantes, ha abierto las citadas jornadas con unas palabras dirigidas al nuevo alumnado. "Queremos que vuestra vida universitaria a lo largo de estos cuatro años sea transformadora y de crecimiento y que os sintáis acompañados, queremos escucharos y estaremos siempre a vuestra disposición".

"La Pablo de Olavide es ya desde hoy vuestra casa, bienvenidos a todos y a todas", ha añadido la vicerrectora. Las clases del primer semestre del curso 2025/2026 comienzan el lunes 15 de septiembre.