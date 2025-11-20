Más de 2.000 personas han participado en la primera Feria del Deporte y la Salud de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha cifrado en más de 2.000 las personas que han participado en la primera Feria del Deporte y la Salud que se ha desarrollado en el Parque Centro. Se trata de una iniciativa para fomentar la importancia de los hábitos saludables y la práctica deportiva para la salud.

Según una nota remitida por el Consistorio, el Parque Centro se ha llenado de ejemplos de activos comunitarios que trabajan en pro de la salud con stands de asociaciones, clubes deportivos, cuerpos de seguridad y servicios sanitarios e instalaciones para la práctica deportiva.

Por su parte, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha destacado que "es necesario dar conocimiento de todo lo que ofrece nuestra ciudad en este ámbito y seguir fortaleciendo una red bien estructurada en beneficio de la ciudadanía en esta gran ciudad que permitirá ser un referente andaluz, conforme al futuro Plan Local de Salud".

En esta línea, el delegado de Salud, Lidia Ballesteros, ha incidido en "los beneficios del deporte para la salud, tanto para la población general, como para colectivos con necesidades específicas de una adecuación técnica y seguimiento de las actividades deportivas a realizar".

Asimismo, el delegado de Deportes, Pedro Gracia, ha señalado que "a través del deporte, el Ayuntamiento promueve el aumento de la calidad de vida, con esa relación directa de la mejora del estado físico y mental de las personas cuando comienzan o mantienen una actividad deportiva regular y adaptada a sus necesidades".

En la feria se han realizado desde actividades físicas para distintas edades como zumba, baloncesto-integración, body-attack, campos de juegos de psicomotricidad y socioeducativos, a la realización de electrocardiogramas, pruebas de tensión y glucosa, entre otros.

Además, se han tratado las virtudes de la cardioprotección, los avances en reconocimientos médicos deportivos, la atención sanitaria en el deporte, la vigilancia en los eventos deportivos y su influencia contra los malos hábitos y adicciones, o el deporte como herramienta de cohesión social e integración, entre otros.

Las delegaciones de Salud y Deportes han dirigido la actividad y presentado información sobre las instalaciones municipales de deportes tanto para los pacientes derivados de la Unidades Activas de Ejercicio Físico, como para el global de la ciudad independientemente de la edad o condiciones físicas, así como divulgando la redacción del Plan Local de este área, con la participación directa de los centros sanitarios con las enfermeras de familia y las acciones del Relas presentes en la Feria.

En este sentido, además de Ayuntamiento y Centros de Salud, han participado entidades como la Asociación de Fibromialgia (AFA), la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Asociación de Pacientes Coronarios (Apacoal), Zalo, Club Los Indomables, Asociación Te- naces, Asociación Karuna Yoga, Asisa, Aossa, Campusport, Forus, Caryosa, Clínicas Beiman, Fundación SSG, Cruz Roja, y la Policía Local.