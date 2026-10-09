Más de 2.000 personas participan en el programa 'EducaSpace La Rinconada' (Sevilla) para conocer secretos del espacio

Imagen de una de las jornadas del programa 'EducaSpace La Rinconada'. - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA

LA RINCONCADA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), a través de las áreas de Desarrollo Económico, Juventud y Educación, ha organizado unos días muy especiales para celebrar la Semana Mundial del Espacio (World Space Week), el mayor evento espacial del mundo, celebrado anualmente del 4 al 10 de octubre.

Declarada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999, esta festividad internacional conmemora dos hitos fundamentales de la era espacial: el lanzamiento del primer satélite artificial, Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957, y la entrada en vigor del Tratado del Espacio Ultraterrestre el 10 de octubre de 1967, según ha informado el Consistorio en una nota.

Así, el consistorio rinconero ha acogido el programa 'EducaSpace La Rinconada', una iniciativa de divulgación científica desarrollada por el proyecto 'AstroEmociones' (Generando Emociones SLU) en colaboración con 'Space Women Alliance', 'World Space Week Spain' y con la Agencia Espacial Europea (ESA) entre sus referentes institucionales.

El programa 'EducaSpace' nace con el objetivo de "despertar vocaciones científico-tecnológicas desde edades tempranas y de convertir espacios municipales en lugares de referencia para la cultura científica, en colaboración directa con la comunidad educativa", ha destacado la Administración local.

La presencia de 'Space Women Alliance' en esta edición refuerza además el compromiso de la iniciativa con la igualdad de oportunidades y la visibilidad del papel de la mujer en la ciencia y el sector espacial. La actividad se ha desarrollado en el Centro Empresarial Multifuncional Hacienda de Santa Cruz, donde, entre alumnado de Educación Primaria y Secundaria de los centros educativos del municipio y público en general, han pasado más de 2.000 personas.

Entre los contenidos de la jornada ha destacado la instalación del planetario digital de gran formato, además de estaciones de realidad virtual, exposiciones temáticas sobre el cosmos, un punto de observación solar y otras actividades experienciales pensadas para acercar la ciencia espacial a todas las edades.

También se ha instalado una muestra con profesionales femeninas que han jugado y juegan un papel fundamental en esta carrera hacia el conocimiento del universo. El alcalde, Javier Fernández, junto a los delegados de Desarrollo Económico, Educación Infantil y Primaria y Juventud e Infancia, Raquel Vega, Rafael Reyes y Mercedes Bueno, ha realizado una visita a las instalaciones y ha hablado con el alumnado presente acerca de las diferentes actividades que se desarrollan.

"La Rinconada, con Aerópolis, junto a Toulouse y Hamburgo, conforman ese triángulo como grandes referentes del sector aeroespacial en Europa. Si a eso le añadimos la apuesta por lo espacial, con la Agencia Espacial Española en Sevilla, este municipio y la provincia tienen un gran futuro en este sector", ha señalado el primer edil en la visita.

Fernández ha subrayado la importancia de acercar la ciencia, la tecnología y por extensión el espacio al público en general y, sobre todo, a los y las escolares: "La carrera espacial nos ha dado herramientas fundamentales para el progreso de la humanidad, desde avances tecnológicos y médicos hasta una nueva forma de cuidar nuestro planeta". "Traer esa fascinación a los escolares de La Rinconada es sembrar la semilla para que mañana sean nuestros jóvenes quienes lideren la innovación, la investigación y la industria aeroespacial del futuro", ha añadido.

Fernández también se ha referido a la alianza estratégica del municipio con la Space Women Alliance con el fin de trabajar en la visibilidad de las mujeres para su participación, desarrollo profesional y liderazgo en el ecosistema aeroespacial. "Es imprescindible derribar la brecha de género en las disciplinas STEM y garantizar que las niñas y jóvenes de nuestro municipio tengan referentes femeninos claros que las inspiren a alcanzar sus metas", ha destacado.

Por su parte, la primera teniente de alcalde y delegada de Desarrollo Económico e Innovación, Raquel Vega, ha destacado la "importancia del sector aeroespacial en La Rinconada, porque en nuestro territorio se asienta Aerópolis, donde se asienta, por ejemplo, el CATEC, un centro de referencia en la industria de vanguardia, el talento especializado, así como otras empresas que son claves en el ámbito aeroespacial".