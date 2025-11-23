Más de 2.200 usuarios de las piscinas cubiertas de Alcalá (Sevilla) en programas de natación terapéutica y oncológica

ALCALÁ (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

Las piscinas municipales de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) son un activo en salud al servicio de la población en los que participan más de 2.200 usuarios tanto en las actividades acuáticas municipales de carácter terapéutico o en las de aprendizaje y perfeccionamiento de la natación, como uno de los deportes más completos y beneficiosos para el cuerpo humano.

Fomentar los hábitos saludables para incrementar la calidad de vida es uno de los objetivos que se implementan desde el Gobierno municipal, que destaca que el hábito de la práctica del deporte adaptado es una de las herramientas más efectivas para aumentar la salud, señala el Consistorio en una nota de prensa.

Por ello, se destinan esfuerzos a ofrecer alternativas saludables a la población desde las piscinas cubiertas, gestionadas por la Delegación de Deportes con la colaboración de Salud para algunas áreas. En concreto, entre las opciones más demandadas por la población está la natación terapéutica, desarrollada tanto en la piscina cubierta Los Alcores del Complejo Deportivo Malasmañanas, en la zona norte, como en el Complejo Deportivo del Distrito Sur.

Se trata de una actividad dirigida por profesionales para fortalecer musculatura y mejorar la movilidad para todas las edades. Otras opciones terapéuticas de desarrollan en una u otra instalación dependiendo de los horarios y cuadrantes. Destaca entre las opciones terapéuticas especialmente la Natación Oncológica impartida en el Distrito Sur por profesionales con formación específica en oncología y ejercicio terapéutico para personas que están pasando por el proceso del cáncer.

Con grupos reducidos, se ofrece un ejercicio adaptado de bajo impacto que reduce la presión en las articulaciones y huesos, mejora la capacidad funcional y resistencia cardiovascular, cruciales para pacientes que dolor o fatiga, ayudando a mitigar también otros efectos secundarios de los tratamientos, como la pérdida de masa muscular, la rigidez articular, e incluso el estado de ánimo, como la mejora psicológica por sus efectos relajantes y el apoyo grupal a la autoestima.

Resaltable también es la alternativa de Natación TDAH, una actividad acuática dirigida a menores con trastorno por déficit de atención e hiperactividad con acompañamiento familiar que les proporciona una estimulación multisensorial, que mejora la concentración y reduce la hiperactividad, ofrecida igualmente por profesionales.

Igualmente se desarrolla la natación adaptada para personas con problemas de desarrollo psicomotriz con cursos individuales, o la aquactividad asistida, ésta en modo grupal y todo con finalidad terapéutica.

Paralelamente, se desarrollan ejercicios de natación supervisada, también de bajo impacto para pacientes derivados por prescripción médica en las llamadas Unidades Activas de Ejercicio Físico (UAEF), dirigidos por profesionales graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Además, es un proyecto piloto a nivel regional bajo el paraguas de fondos europeos vinculados al Consejo Superior de Deportes.

Junto a la natación terapéutica para adultos y para menores, se desarrollan otras alternativas como la natación específica para personas mayores, o para bebés, la opción para el núcleo familiar, también el 'aquagym', y, por supuesto los cursos de natación en iniciación y perfeccionamiento para adultos y para menores, también con amplísima demanda.