Más de 3.000 flores adornarán las calles de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) durante las navidades

Publicado: jueves, 4 diciembre 2025 18:24

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha indicado este jueves que las plazas, calles, edificios públicos y zonas verdes del municipio se van a decorar con más de 3000 flores durante las fiestas navideñas.

Según una nota del Consistorio, estas intervenciones incluyen trabajos habituales sobre la vegetación presente en parterres, alcorques y jardineras, situados en calles, plazas y avenidas, con una adecuación especial del exorno floral.

Para ello, se ha procedido a la plantación y mejora de especies decorativas, la retirada de naranjas de los árboles, así como a la adecuación y embellecimiento del mobiliario urbano y áreas verdes. Las actuaciones han abarcado importantes enclaves urbanos como las plazas La Plazuela, El Paraíso, El Duque, El Derribo, El Barrero y Cervantes, además de las avenidas 28 de Febrero, Utrera, La Constitución o Santa Lucía , junto a edificios públicos emblemáticos (Ayuntamiento, Centro de la Igualdad, o el Auditorio Riberas del Guadaíra).

Por su parte, la delegada de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, ha destacado que el cuidado de las zonas verdes contribuye "a ofrecer una ciudad más acogedora y a dinamizar los espacios comerciales". "Nuestro objetivo es engalanar la ciudad para las fiestas Navidad y Reyes, contribuyendo así a la mejora del entorno urbano y complementando la iluminación extraordinaria en calles y plazas de Alcalá" ha afirmado.

