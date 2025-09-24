Más de 3.300 sevillanos se beneficiarán del programa municipal de actividades para mayores "tras siete años paralizado"

El alcalde de Sevilla, en el centro, con participantes en el programa municipal de actividades para mayores. - AYTO.DE SEVILLA

El plazo de solicitud permanece abierto entre el 22 de septiembre y el 10 de octubre

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un nuevo programa de actividades para la promoción y prevención de la exclusión social de las personas mayores en toda la red de Centros de Servicios Sociales. "Recuperamos unos talleres que llevaban siete años paralizados por el anterior gobierno socialista y lo hacemos con un enfoque actual y útil, con más compañía, más actividad, más salud y menos soledad no deseada".

Así lo ha expresaado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una nota de prensa en la que se destaca que la cobertura prevista alcanza a un total de 3.300 personas mayores --2.100 participarán en los diferentes módulos y 1.200 en el aula de mayores del territorio Nervión- San Pablo-Santa Justa--. En el marco de esta aula se impartirán por personas voluntarias módulos culturales, de ocio, de formación, de manualidades o de crecimiento personal.

La selección de participantes se realiza desde los Centros de Servicios Sociales, priorizando a personas mayores de 60 años (o pensionistas por invalidez desde 55) con indicadores de vulnerabilidad como aislamiento social, dependencia reconocida, edad avanzada, deterioro físico o cognitivo, duelo o baja red de apoyos.

Este programa, que cuenta con una dotación de 4.997.306 euros y una duración de dos años, combina intervención individual, grupal y comunitaria para favorecer el envejecimiento activo, la autonomía y la participación social. Incluye módulos de autoestima, risoterapia, gestión emocional, memoria, nuevas tecnologías y gimnasia adaptada; además de un bloque de convivencia con actividades culturales y de ocio saludable, y una línea específica de detección y acompañamiento a mayores en situación de soledad no deseada.

"Desde el Gobierno municipal no cejamos en el empeño de llegar a quienes más lo necesitan. Volvemos a poner en marcha talleres que no solo ofrecen competencias digitales o ejercicio físico o cognitivo, sino mucho más: ofrecen compañía, nuevas redes de apoyo y oportunidades para combatir la soledad no deseada. Porque para que Sevilla siga en marcha, no podemos dejar atrás a quienes nos abrieron camino, nuestros mayores", ha concluido Sanz.

El plazo de inscripción permanece abierto entre el 22 de septiembre y el 10 de octubre en la sede electrónica del Ayuntamiento o de forma presencial en el centro de Servicios Sociales correspondiente, en el Registro General del Ayuntamiento (Plazo de San Sebastián, 1) o en los registros auxiliares de los distritos.