Más de 360 plantaciones en Kansas City, el parque Cruz del Campo y otras calles del distrito San Pablo de Sevilla

Una de las plantaciones realizadas desde la Delegación municipal de arbolado en el Distrito San Pablo-Santa Justa. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal, a través de la delegación de Arbolado, Parques y Jardines, está desarrollando nuevas plantaciones en el distrito San Pablo-Santa Justa dentro del Plan de gestión de plantaciones de la campaña 2025-2026, con un total de 367 nuevos árboles distribuidos en calles, parques y zonas verdes del mismo.

En cuanto a las especies previstas, el plan de plantaciones para este distrito está protagonizado por el ciprés (Cupressus sempervirens 'Stricta'), junto a metrosideros, almeces y naranjos amargos para recuperar alineaciones, especies que concentran la mayor parte de las nuevas incorporaciones, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

A ellas se suman otros árboles de sombra como tipuanas, jacarandas, brachichiton y perales de flor, así como especies ornamentales, "configurando un arbolado diverso, bien adaptado al clima de Sevilla y orientado a mejorar la sombra, la calidad ambiental y la resiliencia del distrito".

Dentro del distrito San Pablo-Santa Justa, destacan varias actuaciones relevantes, tanto en viario como en espacios verdes. En la avenida Kansas City, uno de los principales ejes de entrada a la ciudad, ya se ha completado la plantación de 87 cipreses, como parte de los trabajos de reajardinamiento de la mediana de esta avenida, actuación que se verá reforzada con nuevas incorporaciones de metrosideros, almeces y naranjos amargos.

En cuanto a espacios verdes, el Parque Pianista José Romero incorporará 22 árboles, con una combinación de especies, como markhamia, tecoma, naranjos amargos y falsos pimenteros, "una actuación que permitirá diversificar el arbolado existente, ampliar las zonas de sombra y mejorar la calidad ambiental del parque".

Asimismo, la plaza Amanecer sumará diez árboles, con nuevas plantaciones de jacarandas, metrosideros, naranjos amargos y handroanthus, "reforzando su carácter como espacio de estancia y convivencia y mejorando el confort térmico del entorno".

Por su parte, el parque Cruz del Campo acogerá una de las actuaciones más relevantes del distrito, con la plantación de 60 árboles en nuevas ubicaciones, donde hasta ahora no existía arbolado. En este espacio se incorporarán jacarandas, perales de flor y tipuanas, ampliando las zonas arboladas del parque y mejorando su funcionalidad como espacio verde de referencia para el barrio.

Al respecto, la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha señalado que "estas plantaciones responden a una planificación técnica que mejora la sombra, refuerza el arbolado existente y adapta cada intervención a las necesidades reales del distrito". Asimismo, ha añadido que "el objetivo es que el verde urbano sea un elemento estable y duradero, no solo una actuación puntual".

Para garantizar el correcto desarrollo de los nuevos árboles, el Ayuntamiento aplica un sistema de riegos de consolidación durante dos años, con aportes de 50 litros por sesión, control técnico y seguimiento individualizado mediante tutores identificados con marca rosa. Los ejemplares que no prosperen serán repuestos a 'coste cero', salvo en casos de vandalismo.

Estas actuaciones en San Pablo-Santa Justa se integran en la campaña municipal de plantaciones, que prevé 6.511 nuevos árboles en toda la ciudad y permitirá superar los 16.500 ejemplares plantados en los últimos tres años, lo que supone la mayor plantación impulsada en Sevilla desde que existen registros municipales, reforzando el compromiso del Ayuntamiento con una ciudad más verde, más habitable y mejor preparada frente al cambio climático.