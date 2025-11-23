Más de 370.000 euros para la renovación y mejora de las calderas y calefacciones de siete colegios públicos de Sevilla

Blanca Gastalver, junto a José Luis Sanz, con ocasión de la visita a uno de los colegios públicos. - AYTO.DE SEVILLA

El Ayuntamiento, a través de la delegación de Edificios Municipales, ha completado recientemente una serie de actuaciones destinadas a garantizar el correcto funcionamiento y la eficiencia de los sistemas de calefacción en varios colegios públicos de la ciudad.

En una nota de prensa, la delegada, Blanca Gastalver, ha destacado que "estas intervenciones responden a la necesidad de renovar instalaciones antiguas que, debido a su uso intensivo y a la obsolescencia de la maquinaria, registraban numerosas averías y dificultades de reparación por la descatalogación de repuestos".

"Para asegurar condiciones óptimas de confort durante el periodo invernal, hemos renovado el suministro e instalación de nuevas calderas en seis centros educativos. La actuación ha incluido el desmontaje de los equipos existentes, la sustitución por nuevos sistemas y la legalización de las instalaciones", ha añadido la edil.

En este sentido, con una inversión de 144.000 euros, se han realizado estos trabajos en los CEIP Escritor Alfonso Grosso, Prácticas, Fernán Caballero, Pablo VI, San Jacinto y José María del Campo. Asimismo, se ha finalizado la obra de mejora y adaptación integral de la instalación de calefacción del CEIP Vélez de Guevara, con una inversión total de 227.937 euros.

Esta actuación ha contemplado el desmontaje de la instalación anterior, la sustitución completa por nuevos equipos y la correspondiente legalización, garantizando así un sistema moderno, eficiente y seguro para toda la comunidad educativa. Por todo ello, tras todas estas intervenciones que han sumado una inversión de 372.000 euros, los siete colegios cuentan ya con sus sistemas de calefacción completamente operativos.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE COLEGIOS PÚBLICOS

Al respecto, Gastalver ha destacado que "estos trabajos se enmarcan en el ambicioso 'Plan de Recuperación de los Colegios Públicos de Sevilla' que está llevando a cabo el Gobierno municipal para sacarlos del abandono de décadas". Del mismo modo, la delegada ha recordado que con una inversión de 2,5 millones de euros, "tenemos también en vigor un importante contrato de mantenimiento, el más ambicioso que se recuerda en la historia de la ciudad frente al de 300.000 euros que tenía en vigor el PSOE en su mandato".

Y es que, en el plano de la puesta a punto de estos centros, "En estos momentos, este equipo de gobierno tiene más de 4 millones de euros en ejecución en casi 40 colegios, más de 4 millones en tramitación en más de 30 centros y más de 3 millones en redacción en casi 15 colegios. Datos que se actualizan cada semana", ha remarcado Gastalver.

Por todo ello, la edil ha destacado que "en 2025 hemos terminado, hasta la fecha de hoy, obras en más de 80 colegios por un importe de casi 3 millones de euros".