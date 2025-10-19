Más de 5.400 participantes en las más de 40 actividades desarrolladas por la Semana Mundial del Espacio en Sevilla

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha celebrado la Semana Mundial del Espacio 2025, la 'World Space Week', que se ha desarrollado entre el 4 y el 10 de octubre y que ha contado con una participación de más de 5.400 personas "de todas las edades" en las más de 40 actividades desarrolladas en diferentes puntos de la ciudad hispalense.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, la capital andaluza "ha liderado nuevamente" la programación nacional "al ser la capital que más iniciativas ha organizado", en el marco de la iniciativa 'Sevilla Capital Espacial Española' y gracias al trabajo conjunto de la Administración hispalense con el Foro del Espacio.

La programación ha incluido actividades tan variadas como talleres, conferencias, exposiciones, sesiones de planetario, visitas técnicas, la Gymkana Espacial, el Hackathon NASA Space Apps, el lanzamiento estratosférico o la 24ª Feria de la Ciencia, entre otras propuestas "que han acercado el conocimiento del espacio a miles de sevillanos y visitantes".

El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha afirmado que asumen "con responsabilidad y entusiasmo" la coordinación de la Semana Mundial del Espacio, puesto que "Sevilla quiere seguir avanzando como referente aeroespacial en el sur de Europa" y propuestas como esta "también sirven para reforzar nuestro liderazgo porque reafirman nuestro compromiso con el conocimiento, la tecnología y el futuro".

Al hilo, Pimentel ha indicado que el "éxito" de esta edición ha sido posible gracias a la colaboración público-privada "que reúne a más de 50 entidades del sector aeroespacial andaluz", y a "numerosas instituciones" que han contribuido a hacer de Sevilla "un referente en divulgación científica y tecnológica".

Asimismo, el delegado ha agradecido "la implicación de todas estas entidades" y el "entusiasmo" de los sevillanos, que han participado "de forma activa y disfrutado de una programación tan completa y diversa", contribuyendo a que Sevilla "siga demostrando su fuerte compromiso con el sector espacial" y convirtiéndose en un "punto de encuentro" entre la ciencia, la sociedad y las nuevas generaciones "que miran hacia el espacio con esperanza y curiosidad".