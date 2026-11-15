Más de 6.000 mujeres participan en la Carrera de la Mujer de Sevilla en el entorno del Parque de María Luisa

La delegada de Deportes en el Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, en la Carrera de la Mujer. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 6.000 mujeres han participado este domingo en la Carrera de la Mujer de Sevilla, que daba comienzo a las 9,00 horas en la calle La Rábida, donde estaba también situada la meta a la que llegaban las participantes tras completar un circuito de 6,4 kilómetros en el entorno del Parque de María Luisa.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la delegada de Deportes, María Tena, ha destacado "el espíritu de este evento en el que conviven deporte y compromiso social, y que además sirve de motivación a muchas mujeres para hacer ejercicio y preparar esta cita que tienen marcada en el calendario porque repiten participación cada año".

En el plano deportivo, la victoria ha sido para Laia González, con un crono de 22,12 minutos. En segundo lugar, Celia Romero, con 23,42 minutos, y tercera clarificada se ha proclamado sido Isabel María Pilero con 24,12 minutos. Más allá de la competición, la Carrera de la Mujer se caracteriza por ser una prueba en la que no importa la edad ni el nivel de las participantes, y que se puede completar corriendo o andando ya que "lo importante es compartir el recorrido y el objetivo de llegar a la meta".

Así, tras las primeras clasificadas, la marea rosa con las miles de participantes en esta edición inundaban la llegada de calle La Rábida con un gran ambiente festivo. Tras la carrera, la zona de meta ha acogido también el tradicional festival de aeróbic y fitness con sesiones de música, baile y ejercicio dirigidas por monitores. Dance, Zumba, Flamenco Sport, BalletFit y Crossfit son algunas de las actividades que se han llevado a cabo.

En concreto, Sevilla es la penúltima parada del Circuito Nacional de la Carrera de la Mujer, que finalizará el próximo domingo 22 de noviembre en Barcelona. Desde su nacimiento en 2004, la Carrera de la Mujer ha construido un movimiento que ya supera los 1.500.000 dorsales y se ha consolidado como "el mayor evento deportivo femenino de Europa", con más de dos décadas fomentando la actividad física entre las mujeres. A este propósito se suma una línea estable de apoyo a diferentes causas sociales a favor de las mujeres.