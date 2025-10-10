Más de 800 beneficiarios de las ayudas para material escolar de Mairena (Sevilla), un 12,2% más que en 2024

Archivo - Imagen de archivo de alumnos con material escolar. - AYTO. MAIRENA DEL ALJARAFE - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha concedido ayudas municipales para material escolar a 862 menores durante el curso 2025/2026, frente a los 768 beneficiarios del año anterior, lo que ha supuesto un aumento del 12,24%.

En total, 484 familias se han beneficiado de estas prestaciones en 2025, mientras que en 2024 lo hicieron 425, un incremento del 13,9%, según ha informado el Consistorio a través de una nota de prensa, mientras que el número de solicitudes presentadas ha pasado de 545 a 594, lo que representa también un crecimiento, en este caso del 9%.

Tal y como ha señalado la concejala delegada de Planificación y Compromiso Educativo, Blanca de Pablos, el objetivo de este programa ha sido "que todo el alumnado pueda ejercer dignamente el derecho a la educación".

Estas ayudas municipales, con una cuantía de hasta 60 euros por estudiante, se han dirigido a unidades familiares con menores escolarizados en Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Educación Especial.

Como ha señalado el Gobierno local, el material subvencionable se ha dividido en material no fungible como reglas, compases o estuches; material fungible como lápices o cuadernos, además de cuadernos de actividades, diccionarios y libros de texto de educación infantil.

Las adquisiciones se han realizado en librerías y papelerías locales adheridas al programa, "impulsando así también el comercio de proximidad".

Para acceder a las ayudas, las familias han debido estar empadronadas en Mairena del Aljarafe y cumplir los criterios de renta establecidos en función de la renta per cápita de la unidad familiar, según ha incidido el comunicado.