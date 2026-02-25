Medalla de Andalucía a Cantores de Híspalis: "Orgullosos de llevar nuestra tierra allá donde vamos, siempre por bandera"

Archivo - Cantores de Híspalis participa en una gala benéfica en Tomares, en una foto de archivo.- AYUNTAMIENTO DE TOMARES - Archivo

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles la relación completa de personas y entidades que recibirán las distinciones honoríficas de la Comunidad Autónoma concedidas con motivo del día de la región, que se conmemora cada 28 de febrero, y entre quienes figuran Cantores de Híspalis, que han expresado sentirse "muy, muy contentos" con el galardón.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, han dado a conocer la relación completa de galardonados en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

En la categoría de las Artes, se distingue con una medalla a este grupo de música sevillano, con 50 años de trayectoria, que dio sus primeros pasos en el Polígono de San Pablo --allí tienen dedicada una calle por su contribución al mundo de las sevillanas--, que en un principio integraron Pascual González, José Antonio Rúa y Juan Luis Calceteiro, y al que luego se unió Rafael Ojeda 'Falín'.

Carlos Ruiz, uno de los componentes que en la actualidad conforman Cantores, reconoce, en declaraciones a Europa Press, que se trata del "mayor galardón posible que puede tener un andaluz", por lo que ha subrayado que están "muy, muy contentos", si bien ha echado de menos que su compadre Pascual González --alma mater del grupo desde sus orígenes, fallecido en febrero de 2022-- no esté ya. "Me hubiera gustado que viviera este momento", ha agregado emocionado.

"El presidente llamó a 'Juani' (Juan Luis Calceteiro) este domingo y nada más colgar nos transmitió la noticia y nos dijo que no dijéramos nada hasta que se hiciera oficial". "Para nosostros es un orgullo llevar Andalucía cada vez que salimos fuera. ¡Andalucía, siempre por bandera!", expresa con júbilo. "La concesión de esta Medalla es para nosotros una alegría inmensa".

Cantores de Híspalis cuenta con una dilatada trayectoria en el mundo de la música, con innumerables trabajos discográficos, como 'Cosas de mi tierra' (1978), 'El autobús de la Primavera' (1985), 'A bailar y a bailar' (1991), y míticos temas que son conocidos por una inmensa mayoría del público, de generaciones muy dispares, como 'Tócala, tócala', 'Quiero cruzar la bahía', 'Que no nos falte de ná' y 'Micifú y Robustiana' y que siguen sonando aun hoy, de un modo u otro, en la Feria de Abril de Sevilla. En noviembre de 2010 lanzaron al mercado 'La Gran Fiesta de las Sevillanas, 35 años de éxitos'.

Entre otros muchos reconocimientos públicos, en 2019 recibieron la Placa de Honor de la Provincia por parte de la Diputación, y este año, una de las carrozas de la Cabalgata de Reyes de Sevilla ha estado dedicada al grupo como homenaje a ese medio siglo de vida en el que reinterpretaron las sevillanas, con representación en escenarios con gran puesta en escena y grabaciones con célebres bandas musicales como la Filarmónica de Londres.

El grupo se disolvió a mediados de los noventa y sus componentes iniciaron una carrera por separado. Pascual González por un lado; Carlos, Mario y Juani por otro. En el año 2000 tuvo lugar un reencuentro, con el nombre de Pascual González y Cantores de Híspalis, para realizar el espectáculo cofrade 'Sevilla reza cantando', un regreso cargado de éxito que supuso el inicio de una nueva etapa.

No en vano, están considerados referentes de la música cofrade contemporánea y pioneros en llevar las raíces andaluzas a los grandes escenarios. Concebido como un "homenaje a la fe popular y al sentimiento que envuelve la Semana Santa", este 5 de marzo Cantores lleva al Cartuja Center un espectáculo denominado 'Credo', proyecto que fusiona música, palabra y emoción en un formato escénico "de gran potencia visual y sonora".

La entrega de estos reconocimientos se llevará a cabo este próximo sábado, 28 de febrero, en una gala que se celebrará, como viene siendo habitual, en el teatro de La Maestranza de Sevilla, y será presentada por la periodista almeriense Isabel Jiménez.