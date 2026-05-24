Medallas de Sevilla 2026: La ETSI "se queda pequeña" para tanto talento "agudizado" por la falta de recursos

Archivo - Imagen de archivo de la ETSI de la Universidad de Sevilla - Universidad de Sevilla - Archivo

SEVILLA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (ETSI), Andrés Sáez, ha mostrado su preocupación ante la "saturación de las instalaciones", que en la actualidad acogen al triple de alumnos que en su inicio y se ha multiplicado por seis en el caso de las titulaciones desde su traslado al Cartuja Tech Park en 1997, pasando de tres a las 20 actuales.

Según manifesta el director en una entrevista concedida a Europa Press, el espacio "se les ha quedado pequeño" ante el aumento de titulaciones y alumnos, que suben a 6.000 estudiantes y el crecimiento "análogo" de profesorado y personal.

En ese sentido, Sáez explica que entiende que "desde las administraciones se debe apostar por apoyar a los grupos que están permitiendo estos avances", y solicita una actualización de las instalaciones y la dotación de los medios necesarios "para poder continuar compitiendo con centros que cuentan con más recursos".

A lo largo de sus más de 60 años de historia, la ETSI ha contribuido "generando desde Sevilla el talento que las empresas necesitaban para implantarse con éxito en Andalucía", por lo que su director afirma que cree que se ha hecho "un buen trabajo con los recursos disponibles".

En esta línea, explicado que esta escuela cuenta con los mismos estudiantes de grado que el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, pero el presupuesto de ese centro es "muy superior al de todo el sistema público andaluz de universidades". A pesar de ello, los hispalenses se posicionan "de manera destacada" en los ranking académicos.

Por su parte, desde una de las asociaciones de estudiantes del centro, el Team Manager de ARUS Andalucía Racing Team, Roberto Hernández, ha incidido en que "gracias a esa falta de recursos, se nos ha agudizado ese ingenio", que unido a la ambición y a quedarse trabajando "hasta el último momento", consiguen completar hitos, como el primer coche autónomo de la región de Andalucía, y el primero de España propulsado con hidrógeno materializado la última temporada.

Asimismo, Hernández ha puntualizado que gracias a iniciativas y galardones "como esta propia medalla de la ciudad o subvenciones a las que tenemos acceso", poco a poco se va reduciendo la distancia con otros equipos, que "al final siempre es algo que va unido mucho a la capacidad tecnológica que tenga la región", que en este caso es Sevilla o Andalucía, "no puede competir directamente como otras como Múnich, Zürich o Delft en Holanda".

EQUIPO ARUS DE FORMULA STUDENT

El equipo de competición de Formula Student de la Universidad de Sevilla ARUS cuenta actualmente con 120 miembros, la mayoría de ellos provenientes de la ETSI, aunque también los hay de otras facultades de la US, dado que el único requisito para formar parte del equipo es ser estudiante desde la Universidad de Sevilla.

Por lo tanto, cuenta con miembros de las facultades económicas de ATE, de la Politécnica Superior, de la de Informática, matemáticas, estadísticos, físicos o de comunicación, entre otros.

Entre sus proyectos, ARUS desarrolló la pasada temporada el primer coche autónomo de la región de Andalucía, el segundo de España, y esa primera propulsión nacional con hidrógeno mediante pila de combustible y la segunda de Europa mediante estas tecnologías y que pretenden replicar este año. Por ello, el jefe de equipo augura que "a pesar de no contar con los mismos niveles de tecnología y de industria, pues sí que se nos reconoce como ese baluarte que con pocos recursos hace grandes cosas".

Desde la ETSI celebran la concesión de la Medalla de Sevilla, que será entregada el próximo 30 de mayo, coincidiendo con el día de San Fernando, que mantienen, es fruto del "talento, ingenio y ganas de aprender", unidos a la "evolución constante para adaptarse", condiciones que se dan cuando los estudiantes están motivados, como lo han estado en los proyectos que han propiciado el galardón como sus asociaciones de estudiantes.

Proyectos como ARUS, eUS Racing o Vantus, entre otros, muestran lo que los estudiantes "son capaces de hacer cuando están motivados", como construir vehículos de formula student con conducción autónoma, motos de competición, aviones teledirigidos, pseudosatélites, robots e incluso cohetes, y "competir de tú a tú, gracias a su creatividad, con Universidades que cuentan con recursos mucho mayores".

SEIS DÉCADAS DE LA ETSI

En contexto, la ETSI cumple este año 60 años desde el inicio de su actividad docente, en el curso 1966/67, con la implantación de los estudios de Ingeniería Industrial, en el marco de un plan promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo objetivo era impulsar la actividad industrial en Andalucía.

En este tiempo, la escuela se ha ido adaptando a las necesidades de su entorno, ofertando en la actualidad ocho grados y 12 másteres universitarios en Ingeniería, desde las Telecomunicaciones a la Industria Aeroespacial, la de Caminos, la Química, la Energía, la Robótica o la Organización Industrial, contando con más de 20.000 egresados que "han contribuido a dinamizar el ecosistema industrial y de innovación de la ciudad de Sevilla y de Andalucía".