Medio Ambiente reserva 5 millones para obras de mejora de abastecimiento en alta en la comarca de Estepa (Sevilla)

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural registra una partida de 10,5 millones de euros para la agrupación de vertidos y EDAR de Alcolea del Río y Villanueva del Río, y otra de 5 millones para obras de mejora de calidad y garantía de abastecimiento en alta Sierra Sur en el tramo IV en su conexión con Los Gallos y distribución a los municipios de la comarca de Estepa.

Así se contemplan en los Presupuestos de la Junta de 2026 en lo que a la provincia de Sevilla se refiere y que han sido presentados este jueves por parte de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo; el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez. El montante final asciende a 997 millones, lo que supone un 14,6% más.

En la citada consejería se incluye, además, una partida de 3,1 millones para la agrupación de vertidos y EDAR de Villanueva del Río y Minas y Tocina-Los Rosales y un millón para las obras de construcción del EDAR de Lora del Río. Por su parte, las obras de agrupación de vertidos de Isla Mayor reciben 1,1 millones.

Por su parte, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social recoge un montante de 16,56 millones para subvenciones a pequeñas y medianas empresas para proyectos de inversión de crecimiento y mejora de la competitividad en Andalucía.

En cuanto a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, se prevé un total de 750.000 euros para la adecuación del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de San Jerónimo; 320.000 euros para la modernización del vivero de San Jerónimo; 400.000 euros para la adecuación del Pinar de Doña en Utrera y 150.000 euros para la adecuación y mejora de la Cañada Real de Don Francisco en Écija.

Para la restauración de hábitat de humedal en el Brazo del Este, el departamento que dirige Catalina García incluye 600.000 euros y para la restauración de hábitats de humedales en Sevilla, 120.000 euros.

La mejora vías pecuarias en los municipios de Lora del Río, Herrera y Burguillos reciben 300.000 euros y la mejora de equipamientos de uso público en el Cerro del Hierro otros 300.000 euros. Para la adecuación del aula de la naturaleza de Cortijo El Berrocal, la Consejería del ramo destina 550.000 euros; para la mejora funcional y dotación interpretativa del Centro de Visitantes José Antonio Valverde, 750.000 euros, y para las mejoras ambientales en la finca Veta la Palma, un millón de euros.