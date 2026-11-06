Medio centenar de proyectos escolares obtienen en Alcalá (Sevilla) subvenciones municipales para actividades

Junta de Gobierno local en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que la Junta de Gobierno ha aprobado las subvenciones 2026 de concurrencia competitiva que benefician a un total de 50 proyectos de 25 centros de primaria, secundaria, educación especial y de adultos y asociaciones que trabajan por la educación.

Según ha informado el Gobierno local en un comunicado, se trata de la Línea 1 (subvenciones a actividades educativas complementarias y extraescolares a través del Consejo Escolar Municipal con 18.000 euros); y la línea 2 (subvenciones a actividades educativas complementarias y extraescolares a propuesta de la Delegación de Educación con 15.235,40 euros).

Estas subvenciones, según el Ayuntamiento, ayudan a desarrollar iniciativas de coeducación, inclusividad, igualdad, tolerancia y convivencia, conservación del medio ambiente, a promover hábitos de vida más sostenibles y saludables, y a ampliar el conocimiento de la historia local.

Cada año se subvencionan desde periódicos escolares, a huertos, aulas de historia y arte, actividades de promoción de las ciencias, talleres literarios y de teatro, iniciativas de nutrición, de medioambiente, de inclusión, de igualdad, convivencia e inclusividad, etcétera, además de los centrados exclusivamente en tradiciones e historia de Alcalá como el pan y las tortas, el carnaval, o la historia y el patrimonio local.