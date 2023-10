Medio centenar de representantes de la US (Sevilla) asisten en Helsinki a la 'Conferencia Compass' sobre investigación

Archivo - Medio centenar de representantes de la US, en la 'Conferencia Compass' de Helsinki (Finlandia). - US - Archivo

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Ulysseus continúa su proceso de transformación para convertirse en un modelo de universidad europea de excelencia en el ámbito de la investigación y la innovación. En el marco de esta iniciativa, 51 investigadores de la Universidad de Sevilla (US) están participando en Helsinki (Finlandia) en la Conferencia 'Compass: Transferable Skills for Research & Innovation' que reúne a un total de 220 participantes que asistirán de forma presencial y 'online'.

Esta conferencia marca uno de los hitos clave de 'Compass: Leading Ulysseus to become a European University excellence model through Research and Innovation', proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 y buque insignia de la agenda y estrategia de Innovación e investigación de Ulysseus. Está organizada por Haaga-Helia Universidad de Ciencias Aplicadas y tiene lugar durante los días 4 y 5 de octubre, tal como detalla la US en una nota de prensa.

Haaga-Helia es una de las ocho universidades que conforman la alianza Ulysseus y la segunda universidad de ciencias aplicadas más importante de Finlandia. En este sentido, el evento presenta a los participantes un foro "único y excelente", en un entorno internacional, para abordar retos claves en el sector de la investigación y el desarrollo. Además, comporta una oportunidad de oro para fomentar la cooperación y facilitar el contacto y las relaciones profesionales con miembros de dentro y fuera de la comunidad investigadora.

Carmen Vargas, vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización de la US y coordinadora general de Ulysseus, ha hecho una presentación sobre la situación actual de la Universidad Europea Ulysseus y del proyecto Compass. Salla Huttunen, vicepresidenta de Haaga-Helia, ha inaugurado la conferencia presentando la Universidad de Ciencias Aplicadas de Haaga-Helia a un amplio público internacional.

En su discurso, ha destacado la importancia de las competencias transversales para los investigadores, tales como el liderazgo ético, la resiliencia, la creatividad y la curiosidad. También ha subrayado la importancia del compromiso público y la creación de sinergias y contactos, para lo cual la 'Conferencia Compass' ofrece un "escenario excelente" tanto para los investigadores jóvenes como para los más experimentados.

Por último, Atte Jääskeläinen, presidente de Sitra, Fondo Finlandés para la Innovación, ha pronunciado su discurso de apertura sobre 'Investigación e Innovación en tiempos complicados'. En él ha destacado el hecho de que la ciencia necesita ahora más que nunca ser transdisciplinar debido a la incertidumbre de los tiempos que vivimos actualmente.

UN TOTAL DE 80 PONENCIAS

La 'Conferencia Compass' se estructura en dos jornadas. El primer día se dedicará íntegramente a que los investigadores presenten y compartan sus ponencias en persona o de forma remota.

Así, un total de 86 ponencias ha sido preseleccionadas para este evento y se presentarán en siete sesiones paralelas, todas ellas relacionadas con los temas de los Polos de Innovación de Ulysseus: Energía sostenible, transporte, movilidad para ciudades inteligentes; Envejecimiento y bienestar; Turismo, arte y patrimonio; Emprendimiento sostenible e impacto; Digitalización, robótica y ciberseguridad para transformar el futuro; IA aplicada a los negocios y la educación y Sostenibilidad socio-ecológica.

En este sentido, siete talleres lideran el bloque de actividades orientadas a la mejora de las competencias transversales y complementarias. El segundo día de la conferencia está dedicado a mejorar las competencias transversales y complementarias de los investigadores a través de varios talleres. Estas sesiones tratan temáticas varias como el emprendimiento y los derechos de propiedad intelectual para los investigadores, la autogestión y el autoliderazgo, la financiación de proyectos europeos, la igualdad en el ámbito de la investigación y el desarrollo, así como el desarrollo de competencias transversales en el doctorado, entre otros.

Todos los talleres son impartidos por expertos en esos campos y tienen como objetivo dotar a los participantes de valiosas herramientas, metodologías y conocimientos que vayan más allá de las áreas investigación en las que trabajan.