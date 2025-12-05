El Medio Maratón de Sevilla "batirá récords" en 2026 con 20.000 corredores

Presentación de la camiseta del Medio Maratón de Sevilla 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este viernes la camiseta del Medio Maratón de la ciudad 2026. El evento se celebra el 25 de enero de 2026 y contará con "récord" de participantes, 20.000 corredores.

La camiseta técnica ha sido presentada por la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, junto con el presidente del Club de Atletismo San Pablo, Antonio Olivencia y el director de Create Deporte, Mateo Navajas, director de Create Deporte, según una nota remitida por el Consistorio.

El Ayuntamiento ha indicado que la prueba tendrá más de 6.000 corredoras en la línea de salida, más de un 32% del total, y más de 3.000 extranjeros representando hasta 90 nacionalidades distintas. Entre ellos, han destacado los casi 600 franceses que se pondrán el dorsal en la capital andaluza.

En esta línea, para un 55% de los corredores será la primera vez que corran esta prueba, y sólo uno de cada 4 participantes es residente en Sevilla y provincia. Por ello, el Consistorio ha subrayado que el impacto económico sobre la ciudad "será mucho mayor que en ediciones anteriores".

El Ayuntamiento ha afirmado que el Medio Maratón de Sevilla mantiene un crecimiento sostenido en cuanto a participación, con 3.000 más que en 2025. La prueba contó con 17.000 corredores este 2025, 14.000 en 2024, 12.000 en 2023 y 10.500 en 2022. "Es uno de los medios maratones más planos de Europa con sólo 5 metros de diferencia de altura entre su punto más bajo y más alto, siendo un recorrido muy propicio para lograr grandes marcas en la distancia", ha subrayado.