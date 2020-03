Medios de Reino Unido, EEUU e Israel se hacen eco de la suspensión de la Semana Santa de Sevilla

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tras ser suspendida la Semana Santa de Sevilla en el marco del estado de alarma aprobado para toda España a cuenta de la propagación del coronavirus Covid-19, que suma ya 9.191 contagios en todo el país, 554 en Andalucía y 84 en Sevilla, dicha decisión ha tenido reflejo en diversos medios de comunicación de ámbito internacional.

En concreto, fue el pasado sábado por la mañana, después de que el Gobierno central anunciase su decisión de implantar el estado de alarma, cuando el alcalde de Sevilla, Juan Espadas; el arzobispo, Juan José Asenjo; y el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez, celebraban una reunión tras la cual anunciaban la suspensión de la Semana Santa de 2020.

"En coherencia con la información que facilita la autoridad sanitaria, de que la situación ha ido gradualmente agravándose, para la toma de medidas limitativas de la concentración de personas en espacios públicos o de los desplazamientos, hay motivos de salud pública suficientemente justificados para suspender los desfiles procesionales en la vía pública", exponía el Ayuntamiento acerca de esta decisión "tan dolorosa como justificada".

Ese mismo día, la agencia británica de noticias Reuters, un medio de comunicación de ámbito internacional, se hizo eco de dicha decisión mediante un teletipo en el que daba cuenta de que el alcalde de Sevilla había dicho que "las procesiones de Semana Santa serían canceladas a causa del brote de coronavirus". "Quiero comunicar la decisión más difícil que he tomado en mis cinco años como alcalde, la suspensión de la Semana Santa de 2020", se agregaba en la información merced a un mensaje publicado por Espadas en su perfil oficial en la red social Twitter.

Dicho teletipo fue publicado por medios de comunicación de ámbito mundial, como el prestigioso diario estadounidense The New York Times, que titulaba "Sevilla suspende las procesiones de Pascua por la preocupación del alcalde por el coronavirus", o la revista estadounidense U.S. News & World Report, mientras el diario israelí The Jerusalem Post también se hacía eco de dicho teletipo, con el titular "Sevilla suspende las procesiones de Pascua por las preocupaciones ante el coronavirus".