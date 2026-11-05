Melendi actuará en Icónica Occident Sevilla Fest el 9 de julio con entradas disponibles desde este viernes

Archivo - El cantante Melendi durante la quinta edición de La Velada del Año en el Estadio de La Cartuja. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Icónica Occident Sevilla Fest 2027 ha confirmado la presencia de Melendi en el cartel de esta edición, con una actuación programada para el próximo 9 de julio en una cita que acercará al público sevillano a uno de los repertorios más reconocibles del pop español, para el que las entradas estarán disponibles desde este viernes.

Según ha detallado el Festival en una nota de prensa, el artista ha iniciado una "nueva etapa" musical vinculada a 'Pop Rock', un proyecto que da continuidad a una carrera marcada por la evolución sonora y la cercanía de sus letras. Su música ha transitado por diferentes estilos, desde sus primeras raíces más rockeras hasta un pop de amplio alcance, manteniendo siempre una personalidad reconocible y una especial capacidad para convertir sus canciones en himnos compartidos.

En este contexto, con más de 20 años de trayectoria, 24 discos de platino, y superando los 9 millones de oyentes en Spotify, Melendi se ha convertido en uno de los artistas más destacados y transversales de la música española, además de que su capacidad para evolucionar musicalmente sin perder su identidad, junto a un catálogo repleto de canciones que han acompañado a distintas generaciones, le ha permitido mantener una conexión constante con el público y ampliar su alcance también en Latinoamérica.

A lo largo de su carrera, Melendi ha firmado éxitos que forman parte de la memoria musical colectiva y ha colaborado con artistas de diferentes generaciones y procedencias, consolidando su posición en la industria.

Su presencia en plataformas digitales, el respaldo de las principales emisoras y medios, y una base de seguidores especialmente fiel, reflejan la vigencia de un artista que continúa conectando con nuevos públicos. La incorporación de Melendi amplía la programación de Icónica Occident Sevilla Fest 2027, que volverá a ser escenario de grandes citas musicales durante los meses de junio y julio.

Las entradas para el concierto de Melendi estarán disponibles a partir del viernes 6 de noviembre, a las 10,00 horas, a través de los canales oficiales del festival.