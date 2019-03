El mercadillo de El Jueves celebra otra edición con "control" policial y más organización, según vendedores

Publicado 21/03/2019 15:49:41 CET

Después de la reciente intervención policial y de servicios municipales acometida en el mercadillo popular de El Jueves para hacer cumplir la nueva reordenación promovida por el Ayuntamiento de Sevilla para este evento semanal, los vendedores de este tradicional rastro han instalado una vez más sus puestos esta mañana, respetando la delimitación estipulada por el Consistorio, bajo el "control" de la Policía Local y con mejoras en la propia organización del colectivo, según ha dicho a Europa Press el anticuario Ismael Páez.

Este vendedor ha explicado que si bien la Policía Local ha estado presente durante la celebración del evento, los agentes se habrían limitado a "controlar" que la actividad se circunscribía a la nueva ordenación determinada por el Consistorio para este mercadillo, con lo no habrían mediado actuaciones "tan contundentes" y sólo habrían sucedido intervenciones policiales de carácter menor para hacer respetar la delimitación dispuesta y disuadir a los vendedores ambulantes ajenos al evento de que intentasen instalar sus tenderetes en la calle Feria.

Previamente, según Ismael Páez, varios de los vendedores habían "marcado con tiza" el espacio de los 124 puestos reconocidos oficialmente para este mercadillo, al objeto de que mediase una distribución organizada de los lugares de venta, lo que ha llevado a este vendedor a avisar de que la dirección de la asociación que representa al colectivo de comerciantes no estaría asumiendo sus responsabilidades en la materia.

Este vendedor, recordémoslo, ya había reconocido que con la nueva delimitación dictada por el Ayuntamiento para que la celebración del mercadillo se ciña a la calle Feria y la plaza de Montesión frente a su expansión descontrolada, "hay menos espacio" para los puestos. No obstante, aplaudía las medidas adoptadas para circunscribir el ámbito del evento e impedir la venta del género que no se ajuste al espíritu del mercadillo, destinado a la comercialización de antigüedades y objetos singulares o de coleccionismo.

LA REORDENACIÓN DEL JUEVES

Como refleja la hemeroteca, allá por 2010, el Ayuntamiento de Sevilla y la asociación de comerciantes del mercadillo popular de El Jueves, cuyos orígenes se remontan al siglo XIII, firmaban un convenio de colaboración para que este mercado de antigüedades y objetos de segunda mano incorporase la identificación y delimitación de sus puestos de venta, regidos además por un horario determinado.

El convenio en cuestión regulaba la instalación de los 124 puestos de venta autorizados en 2001 por lo que a sus dimensiones, localización y "correcta identificación" se refiere, dado que ambas partes señalaban entonces que el "intrusismo" es uno de los principales problemas que afronta este mercadillo popular.

Además, las partes acordaban un horario concreto para la celebración del mercadillo, concretamente entre las 07,00 horas y las 15,00 horas de cada jueves del año, a excepción del Jueves Santo, mientras los comerciantes se comprometían a recoger debidamente los puestos de venta del mercado.

En ese sentido, fuentes municipales han indicado a Europa Press que desde entonces, este mercadillo popular se ha expandido por diversas calles más allá de la calle Feria, incorporando algunos puestos de venta productos ajenos a las antigüedades y artículos singulares. Tal extremo, según el Consistorio, estaba suscitando incidencias en materia de accesibilidad, limpieza y convivencia, extremo por el cual en los últimos tiempos se propuso una "reordenación" del mercadillo para atajar tales problemas.

LA ÚLTIMA PROPUESTA

Según el Ayuntamiento, en la última reunión con la asociación de comerciantes del mercadillo popular de El Jueves se trasladó a los vendedores que para "garantizar" la accesibilidad, las vías de salida ante cualquier incidencia de seguridad y la convivencia, el mercadillo debía acotarse a la propia calle Feria y la plaza de Montesión, con sólo los 124 puestos reconocidos en 2010, extremo que comenzaría a ser aplicado desde marzo.

En ese sentido, y tras la mencionada y reciente intervención policial, saldada con la retirada de los puestos de venta no autorizados o instalados más allá de la delimitación estipulada, Francisco García, uno de los vendedores, manifestaba a Europa Press que no resulta "viable" reducir el espacio con el que contaba este mercadillo, porque entre las antigüedades en venta figuran "cómodas, sillas, arcas y otros muebles" y con "dos metros" cuadrados por puesto, por ejemplo, no es suficiente. "Han reducido el espacio a la mitad", aseveraba.