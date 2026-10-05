Mercadona abre su nuevo modelo de 'Tienda 9' en Carmona (Sevilla) tras 7,7 millones de inversión

El nuevo modelo de 'Tienda 9' dota al supermercado de más espacio para frescos - MERCADONA

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha abierto este lunes, 5 de octubre, un nuevo supermercado en Carmona (Sevilla), concretamente en la carretera de Utrera-Llerena. Esta apertura supone el cierre de la tienda ubicada en Avenida Doctora Villa Díaz "por no cumplir con los estándares requeridos por la compañía". El nuevo supermercado responde al nuevo modelo de 'Tienda 9', que ofrece un mayor espacio para los productos frescos y presenta "mejoras en la experiencia de compra de los 'jefes'" (como la compañía denomina internamente a sus clientes).

La nueva tienda, en cuya construcción han participado 45 proveedores de obra, ha supuesto una inversión de 7,7 millones de euros. Entre las principales novedades de este supermercado, que cuenta con una plantilla de 48 personas, está la reorganización integral del espacio, detalla la empresa en un comunicado.

De esta forma, la cadena de supermercados da "un paso más" en la optimización del acto de compra, "haciendo que sea más ágil y sencillo, gracias a una organización más intuitiva del surtido". Además, favorece la actividad de su plantilla, al reducir desplazamientos a la hora de reponer y mejorar la coordinación del equipo.

De la reorganización integral del espacio nace el Obrador Central, la zona donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se realizan en la tienda. Esta centralización de los procesos de corte, cocción y envasado en un mismo punto permite reforzar el compromiso que la compañía mantiene por la máxima calidad y frescura, dando más espacio para estos productos en el libre servicio.

Además, ofrece una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua.

INNOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES

A nivel de innovación, la tienda cuenta con una serie de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que facilitan la autogestión del supermercado, optimizan la toma de decisiones, y agilizan los procesos de toda la cadena.

En las neveras, los murales de frío incorporan sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos, mejorando así la eficiencia energética del refrigerador y el confort térmico en tienda. Además, la compañía apuesta por el CO2 como refrigerante, que reduce el impacto ambiental y permite generar frío de forma más eficiente y sostenible.

A todo esto, se suma la actualización técnica de las salas de máquinas y la renovación de equipos, garantizando un mejor mantenimiento y una mayor eficiencia operativa a largo plazo.

Todo este movimiento de reorganización, centralización de procesos y actualización técnica en la 'Tienda 9' incrementa la productividad y eficiencia del establecimiento.

Se trata de una evolución del anterior modelo de tienda, conocida como 'Tienda 8', que se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros destinados a esta transformación.

En línea con las nuevas necesidades y hábitos de los 'jefes', la tienda incluye una zona de descanso para los clientes. El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 9,00 a 21,30 horas. Dispone de un aparcamiento de 112 plazas para facilitar el acto de compra a todos los clientes que se desplacen en vehículo privado, tres de ellas para vehículos eléctricos.

Además, Mercadona tiene habilitado su servicio de compra online a través de la página web 'www.mercadona.es'. Con esta reforma, los clientes se seguirán beneficiando de su conocida estrategia SPB (Siempre Precios Bajos), con la que garantiza una cesta de la compra de calidad contundente al precio más bajo posible, concluye el comunicado.