Mes del pan en Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha descrito que las actividades del mes del pan han contabilizado 3.187 asistentes, lo que supone un crecimiento del 59,3% más respecto al año 2025.

Ello, en el marco de las Jornadas del Pan que como cada año organizan la Asociación de Panaderos de Alcalá de la mano de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento.

El delegado de Turismo, Christopher Rivas, ha ofrecido un balance de la participación en las actividades del pasado mes de octubre, explicando que las cifras "han atraído a Alcalá a muchos visitantes todos los sábados de octubre, generando dinamismo económico, consumo en nuestra hostelería y comercio, y posicionando al turismo como un sector productivo real para la ciudad".

El delegado ha destacado que "estamos hablando de una actividad más en el calendario anual, que es capaz de atraer 3000 participantes y que despierta interés año tras año." "El Pan de Alcalá no solo forma parte de nuestra historia. También es una oportunidad para compartir, colaborar con asociaciones como Prolaya y demostrar que nuestras tradiciones tienen una dimensión solidaria."