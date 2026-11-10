La Mesa de las Capacidades de Alcalá (Sevilla) cumple diez años trabajando por la inclusión

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La Mesa de las Capacidades de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha cumplido diez años trabajando para unir esfuerzos, generar oportunidades y avanzar hacia una sociedad más inclusiva, en la que las personas con discapacidad intelectual y problemas de salud mental tengan el protagonismo y las oportunidades que merecen.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, para conmemorar esta década de compromiso, la Mesa de las Capacidades junto con el Consistorio ha celebrado una Gala Aniversario, en la que usuarios y familias de las entidades que trabajan en este sector han disfrutado de una jornada emocionante con vídeos, teatro, baile, música y reconocimientos.

En este sentido, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, junto a la delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, y otros representantes de la Corporación, ha destacado el "impulso municipal por la unión de las entidades que trabajan en este ámbito para fortalecer su capacidad de acción".

"Estos diez años están cargados de logros y han confirmado que aquella idea que tuvo la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá, de crear una entidad que agrupara a la asociaciones dedicadas al ámbito de la discapacidad intelectual y la salud mental de nuestra ciudad, tenía sentido pleno e iba a suponer la creación de una herramienta útil, que multiplicara los esfuerzos y aprovechara los recursos", ha añadido.

Asimismo, ha puesto en valor, "el esfuerzo de cientos de personas, la dedicación de muchas horas, los pequeños logros de cada día, la ilusión y el cariño de todos los implicados en cada proyecto de nuestra entidades".

La Mesa de las Capacidades está compuesta por la Delegación de Servicios Sociales, la Asociación Alcalareña de Educación Especial, Autismo Sevilla, Asaenes, la Fundación Centro Girasol, la Asociación Molinos del Guadaíra, Prolaya, el Centro Educativo San Juan de Dios, Planeta Propio, la Asociación Paz y Bien, Te-Naces y la Asociación ZALO.

Este martes, con el apoyo de los sectores industriales, comerciales, sociales y educativos de Alcalá los integrantes de la Mesa han dado muestra de la diversidad de talento en el campo del deporte, la música, el baile, el teatro, la creación digital y las redes sociales, y han entregado reconocimientos a entidades alcalareñas que han colaborado con sus proyectos, desde el Centro de Mayores Luis Velázquez Peña, al Club de Petanca Águila, al IES Doña Leonor de Guzmán, a la Asociación Coronaria Apacoal y a la Asociación de Fibromialgia de Alcalá.