Mesa por Tablada, contraria a vincular el destino de la dehesa al nuevo PGOU de Sevilla: "Su uso ya está definido"

SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana Mesa por Tablada ha mostrado su "total desacuerdo" con las manifestaciones realizadas por el alcalde, José Luis Sanz, en torno a la dehesa, cuando reconocía, en el Pleno de este jueves, "no tener ningún proyecto sobre Tablada", al tiempo que condicionaba su destino final a un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Para la citada entidad, "lo que está sobre la mesa es transformar este espacio en una infraestructura verde y su paso a lo público, puesto que su uso ya está definido".

"No podemos dejar este asunto en 'stand by' a la espera de un nuevo PGOU, que seguramente no se aborde en este mandato y pasen cinco años, porque la ciudad decidió su futuro hace más de 20 años, mediante dicho plan urbanístico y el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana (Potau), y, además, se trata de un tema judicialmente solucionado --lo hizo el Supremo-- hace seis o siete años", remarca uno de los portavoces de la plataforma, Enrique Hernández, en declaraciones a Europa Press.

Sin embargo, en este pasado Pleno municipal, el alcalde insistió en la idea de que el uso de Tablada "se decidirá entre todos los sevillanos"; entre las opciones, que la dehesa "siga siendo casi 700 hectáreas de terreno baldío, un gran parque periurbano o un gran pulmón verde que contemple también equipamientos, no solo residenciales, también culturales y deportivos".

Mesa por Tablada discrepa al respecto al considerar que el "único problema" que hay en estos momentos es que la propiedad de los terrenos "quiere que le devuelvan el dinero. Comprar suelo no urbanizable era una operación de riesgo". En este sentido, la prioridad pasa, a juicio de la entidad ciudadana, por "negociar con los propietarios o llevar a cabo una expropiación" y desarrollar "cuanto antes" una infraestructura verde "aprovechando fondos europeos para ello, que los hay".

"La dehesa no puede seguir en este estado. Tiene una gran valor ambiental. Allí habitan unas 170 especies de aves y lo que habría que hacer es renaturalizar esos terrenos, acometer tareas de forestación en algunas partes y, quizá, crear un humedal en la zona sur", añade el portavoz de la plataforma. "Todo lo demás iría en contra del pronunciamiento de la ciudad y de los tribunales, de las agendas urbanas del Ayuntamiento, de la Junta, del Gobierno y hasta de la Unión Europea".

Mesa por Tablada ya anunció el pasado mes de junio que se movilizaría "en la calle y en los juzgados" si, finalmente, se proyectaban viviendas en la dehesa puesto que la plataforma está "totalmente en contra" de la idea de compatibilizar los usos de este espacio verde y "permitir edificios residenciales en el parque metropolitano".