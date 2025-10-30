Miguel Gómez Losada gana el I Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla con 'La mesa de Rosa'

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado del I Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla ha emitido este jueves su fallo tras la deliberación final celebrada en la Real Fábrica de Artillería, proclamando ganador a Miguel Gómez Losada con su obra 'La mesa de Rosa', un óleo sobre lino de 195 x 195 centímetros, convirtiéndose así en el autor del premio de pintura de "mayor cuantía en España", dotado con 30.000 euros.

El jurado ha resaltado, entre otros aspectos, la temática del bodegón presente en la obra, considerándola una "relectura de uno de los géneros por excelencia en la historia de la pintura". Según ha detallado el Consistorio sevillano en un comunicado, "la originalidad de la pieza, tanto en el tema elegido como en su enfoque, encuentra eco en la cultura oriental y en sus artes suntuarias".

En esta primera convocatoria se han presentado 305 obras, de las cuales 51 fueron seleccionadas. De ellas, 16 obras finalistas conforman la exposición que se inaugura y que podrá visitarse este fin de semana, en horario de 10,00 a 20,00 horas.

El jurado, de reconocido prestigio, ha estado formado por la directora de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación 'la Caixa', Ninfa Bisbe; el decano de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, Daniel Bilbao; la directora de la Fundación Focus Loyola, Anabel Morillo; el pintor Antonio López; la edil de Cultura y Turismo, Angie Moreno; el director general de Cultura, Fernando Mañes, y el director de Programación del ICAS, Federico Jaime.

En palabras del alcalde, José Luis Sanz, "este premio supone un paso decisivo para reafirmar el papel de Sevilla como capital histórica y contemporánea de la pintura, una ciudad que ha dado grandes maestros al mundo y que hoy vuelve a situarse en el mapa internacional del arte". Asimismo, Sanz ha subrayado que "la creación de este premio forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Sevilla por impulsar la cultura, apoyar el talento artístico y reforzar la proyección internacional de la ciudad".

El Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla nace con vocación de continuidad y se celebrará anualmente, consolidándose como una de las grandes citas del calendario cultural español. Con esta iniciativa, Sevilla recupera su lugar en la historia de la pintura y se reafirma como referente de la creación artística contemporánea. "Sevilla es arte, Sevilla es pintura, y con este premio, Sevilla se convierte también en el epicentro de uno de los galardones más importantes del panorama internacional", ha concluido el primer edil.

