Miguel Poveda se suma al cartel del Festival Flamenco 'Duende' con un recital en La Rinconada (Sevilla)

Archivo - El cantante Miguel Poveda posa en el photocall. Imagen de archivo. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantaor Miguel Poveda se incorpora al cartel del Festival Flamenco 'Duende', organizado por la Diputación de Sevilla a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, con un recital que ofrecerá el viernes 14 de noviembre, a las 20,00 horas, en el Centro Cultural de la Villa de La Rinconada.

Según ha informado la institución provincial en una nota, las entradas estarán disponibles a partir del lunes 10 de noviembre, con la mitad del aforo reservado para la venta online desde las 8,00 horas y la otra mitad para la venta física en el propio Centro Cultural en horario de 10,00 a 13,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, hasta agotar localidades.

En esta cita, Poveda presentará un recital de cante tradicional en el que recorrerá algunos de los principales palos del flamenco, con su sello personal y acompañado por los músicos que le han acompañado en los últimos años. Incluirá de igual forma las referencias a los grandes maestros del género, con una propuesta que combina fidelidad a la tradición y una interpretación contemporánea y emotiva.

El artista estará acompañado por Jesús Guerrero a la guitarra, Paquito González a la percusión y Carlos Grilo y El Londro al compás. El espectáculo, según la organización, ofrecerá "una atmósfera evocadora y mágica", pensada tanto para el público aficionado como para quienes se acercan por primera vez al flamenco.

Nacido en Barcelona en 1973, Miguel Poveda comenzó a cantar a los 15 años y se inició profesionalmente en 1993, obteniendo ese mismo año el prestigioso Premio Lámpara Minera del Festival del Cante de las Minas. A lo largo de su carrera ha colaborado con figuras como Enrique Morente, Paco de Lucía, Isabel Pantoja, Pasión Vega, Raphael o Alejandro Sanz, y ha participado en numerosos festivales nacionales e internacionales.

Entre sus trabajos discográficos destacan Suena flamenco (1998), Desglaç (2005), Coplas del querer (2009), Artesano (2012) y Diálogos (2013), en los que ha combinado respeto por la tradición e innovación artística.