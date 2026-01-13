Mining and Minerals Hall celebrará su VI edición en Sevilla del 20 al 22 de octubre de 2026

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto a los organizadores del Mining and Minerals Hall. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido a los organizadores del Mining and Minerals Hall (MMH), la principal cita de la minería en Europa, que celebrará su sexta edición los días 20, 21 y 22 de octubre de 2026 en Sevilla y que reunirá a los principales grupos mineros internacionales para analizar el futuro del sector.

Este congreso abordará el reto de la sostenibilidad del planeta, que sitúa a la minería en el centro de las expectativas de la economía global, en un contexto en el que Andalucía y España aspiran a convertirse en referentes de una minería de vanguardia, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

Con motivo de la presentación oficial de la MMH 2026, que tendrá lugar este jueves, 15 de enero, el comisario del evento y director general de Atalaya Mining, Fernando Aráuz; la gerente de Aminer, Estefanía Delgado; y el director general de MMH, José Manuel del Río, han trasladado al alcalde los principales detalles de este proyecto.

Esta cita, que se celebra en Sevilla con carácter bienal desde 2015, tiene como objetivo seguir creciendo en número de visitantes, encuentros comerciales y ponentes, consolidándose como un evento de referencia para el sector minero. El congreso está organizado por Mining and Minerals Events (MME), cuyo director general es José Manuel del Río, y coorganizado junto a Aminer, presidida por Enrique Delgado.

Según recoge la última memoria socioeconómica de la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer), las empresas asociadas generaron en 2024 un Valor Añadido Bruto (VAB) cercano a los 1.100 millones de euros y crearon más de 13.000 empleos durante ese ejercicio, de los cuales 3.150 fueron directos.